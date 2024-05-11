Konya'da Meram Belediyesi tarafından kurulan tesisten yılda 5 milyon sebze fidesi üretiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Konya'da Meram Belediyesi tarafından kurulan tesisten yılda 5 milyon sebze fidesi üretiliyor

Konya\'da Meram Belediyesi tarafından kurulan tesisten yılda 5 milyon sebze fidesi üretiliyor

Konya'da kurulan ve yılda 5 milyon sebze fidesi üreten tesis, yerli tohumlardan yetiştirilen fideleriyle üreticilerin tercih ettiği bir nokta haline geldi. Tesis, nakliye maliyetini azaltarak bölgedeki sebze üreticilerine destek oluyor. Kadın istihdamına da öncelik verilen tesis, kaliteli ve uygun fiyatlı fideleriyle müşterilerin memnuniyetini kazanıyor.

11.05.2024 12:11
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Konya'da merkez Meram Belediyesince kurulan ve yılda 5 milyon sebze fidesi üretilen tesis, bölgedeki üreticiye ekonomik katkı sağlıyor.

Karahüyük Mahallesi'ndeki 3 bin 250 metrekarelik alanda kurulan serada, tamamen yerli tohumlardan yetiştirilen sebze fideleri, verimliliğiyle de üreticiyi memnun ediyor.

Tesis, nakliye maliyetini ve bu esnada yaşanan kayıpları en aza indirmek isteyen bölgedeki sebze üreticilerinin tercih ettiği noktalardan biri haline geldi.

Belediyenin iştiraki olan Konya Fide'nin Üretim Müdürü Belkıs Kaplan, AA muhabirine, tohum atımından sevkiyat aşamasına kadar tüm işlemleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kullanılan tüm standart ve hibrit tohumların yerli olduğunu ifade eden Kaplan, "Serada domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz çeşitleri yetiştiriliyor. Aynı zamanda sezonu geldiğinde lahana ve güzlük diğer ürünleri yetiştiriyoruz." dedi.

Kaplan, şubatın sonlarında başladıkları üretimin, eylüle kadar devam etiğini dile getirdi.

"Kadın istihdamına öncelik veriyoruz"

Bölgedeki kış şartlarında serada sebze yetiştiriciliği çok mümkün olmadığı için yılın 7 ayı üretim yaptıklarını aktaran Kaplan, şöyle devam etti:

"Seranın tek seferdeki fide üretim kapasitesi 2,5 milyon. Bu, yıllık üretim döngüsüyle 5 milyonu buluyor. Özellikle hobi bahçesi olanlardan çok fazla talep var. Onların talepleri doğrultusunda çeşit seçimi yapılıyor ve satışı gerçekleştiriliyor. Sezonuna göre değişiklik göstermekle birlikte burada kadın istihdamına öncelik veriyoruz. Ortalama 20 kadın istihdam ediliyor. Fide satış sezonunda hem kadın hem de genç kişileri istihdam ediyoruz. Özellikle civar bölgedeki kadınlar açısından avantajlı oluyor."

Tesisin müşterisi Yılmaz Öztürk ise hobi bahçelerinin olduğunu, tesisten tedarik ettikleri fideleri ektiklerini anlattı.

Tesiste üretilen sebze fidelerinin veriminin yüksek olduğunu anlatan Öztürk, "Buranın belediye iştiraki olduğunu duyduk. Zaten belediye bu işe yatırım yapmışsa ticari amaçla değil, üretimi teşvik amacıyla yapmıştır. Doğrusu da bu, teşekkür ederiz. Tesiste kullanılan yerli tohumlardan elde edilen sebze fideleri kaliteli ve piyasaya göre daha ucuz. Bu nedenle burayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Konya'da Meram Belediyesi tarafından kurulan tesisten yılda 5 milyon sebze fidesi üretiliyor - Son Dakika

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