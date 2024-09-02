Konya'nın İhracatı Ağustos'ta Yüzde 12,8 Artarak 329,27 Milyon Dolar Oldu

Ekonomi

Ağustos ayında Konya'nın ihracatı yüzde 12,8 artışla 329,27 milyon dolar oldu. İlk 8 aylık ihracat da yüzde 8,2 artışla 2,307 milyar dolara ulaştı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Şehrimiz ekonomisinin ilerlemesine ihracat artışımız katkı sağlamaya devam ediyor. Emeği geçen tüm tüccar, sanayici ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2024 yılı Ağustos ayı ve ilk 8 aylık dış ticaret verilerini açıkladı. Konya'nın ihracat verilerini değerlendiren Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, "Türkiye'nin Ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar oldu. Ocak - Ağustos dönemindeki 8 aylık ihracat da yüzde 3,9 artarak 170,8 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Konya ihracatını Türkiye ortalamasının üzerinde artırmıştır. Ağustos ayında Konya'nın ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 329 milyon 278 bin dolar oldu. Ağustos'ta Konya'nın ihracatının Türkiye içindeki payı yüzde 1.74 olarak gerçekleşti. Ocak - Ağustos dönemi ilk 8 aylık ihracatımız da yüzde 8,2 artışla 2 milyar 307 milyon dolara ulaştı. İhracat artışımız şehrimiz ekonomisinin ilerlemesine katkı sağlamaya devam etmektedir. Emeği geçen tüm tüccar, sanayici ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA