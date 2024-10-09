Konyaaltı Belediyesi 2025 Bütçesini 2.7 Milyar TL Olarak Belirledi - Son Dakika
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Ekonomi

Konyaaltı Belediyesi 2025 Bütçesini 2.7 Milyar TL Olarak Belirledi

Konyaaltı Belediyesi 2025 Bütçesini 2.7 Milyar TL Olarak Belirledi

Konyaaltı Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısında 2025 yılı bütçesini 2 milyar 700 milyon TL olarak kabul etti. Başkan Cem Kotan, kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılacağını ve yaşam kalitesinin artırılacağına dair taahhütlerde bulundu.

09.10.2024 14:46  Güncelleme: 14:47
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Konyaaltı Belediyesi Ekim ayı olağan meclisinin ikinci oturumunda, 2025 yılı bütçesi 2 milyar 700 milyon TL olarak belirlendi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Konyaaltı'nın hak ve hukukunu savunarak, belediyemizin en iyi şartlarda hizmet verebilmesi için kaynakları tasarruflu bir şekilde kullanacağım" dedi.

Konyaaltı Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclisi Beydağları Salonu'nda Başkan Cem Kotan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Önümüzdeki döneme ait planlar, yatırımlar ve hizmetlerin finansmanının detaylı olarak ele alındığı oturumda, 2.7 milyar TL'lik belediye bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Kotan, "Amacımız, şehrimize ve halkımıza daha iyi hizmetler sunmak, sürdürülebilir projeler üretmek ve yaşam kalitesini artırmak" ifadelerini kullandı.

"Yaşam kalitesini artıracağız"

Konyaaltı'nda ekonomik kalkınma ve sosyal refahı artıracak projeler hayata geçireceklerini belirten Başkan Kotan, "Sürdürülebilir projeler üretmek ve yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütçenin şeffaf bir şekilde yönetileceğinden emin olabilirsiniz. Halkımızın ihtiyaçlarını ve önceliklerini göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana, Konyaaltı halkının yaşam kalitesini artırmak için çalışma arkadaşlarımla birlikte sürekli toplantı halindeyiz" şeklinde konuştu.

"Doğa ve insan haklarını koruyacağız"

Mecliste Konyaaltı Doyran bölgesinde yapılması planlanan HES projesiyle alakalı konuşan Başkan Kotan, "HES projesiyle ilgili meclis üyelerimizle birlikte bölgede incelemelerde bulunduk. Biz sadece seçilmiş bir belediye başkanı ve meclis üyeleri değiliz; aynı zamanda Konyaaltı'nın taşını toprağını koruyan birer sorumluluk sahibiyiz. Bu yüzden doğayı ve insan haklarını korumak adına tavır almaya devam edeceğiz. Kadınların, çocukların ve dezavantajlı tüm grupların yanında olduğumuzu bilmenizi isterim" diye kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konyaaltı Belediyesi 2025 Bütçesini 2.7 Milyar TL Olarak Belirledi - Son Dakika

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