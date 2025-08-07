Konyaaltı'nda Emekli Kart Projesi Başlatılıyor - Son Dakika
Ekonomi

Konyaaltı'nda Emekli Kart Projesi Başlatılıyor

07.08.2025 18:15
Konyaaltı Belediyesi, emeklilere yönelik yeni bir sosyal destek projesi olan Emekli Kart'ı 15 Ağustos'ta hayata geçiriyor. Kart sayesinde emekliler, anlaşmalı işletmelerden indirimli hizmet alabilecek.

Konyaaltı Belediyesi'nin hayata geçirdiği Emekli Kart projesi, 15 Ağustos'ta başlıyor. İlçede yaşayan emekliler, anlaşmalı işletmelerden indirimli hizmet alabilecek.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde emeklilere yönelik yeni bir sosyal destek projesi hayata geçiriliyor. Konyaaltı Belediyesi tarafından hazırlanan ve bir süredir üzerinde çalışılan "Emekli Kart" uygulaması, 15 Ağustos itibarıyla başlatılıyor. Proje kapsamında ilçedeki çok sayıda işletme ile iş birliği protokolü imzalanırken, emekliler anlaşmalı kurum ve kuruluşlardan indirimli hizmet alabilecek.

Emeklilere ekonomik ve sosyal katkı hedefleniyor

Konyaaltı Belediyesi, Emekli Kart ile hem emekli vatandaşların hem de ilçe esnafının desteklenmesini amaçlıyor. Kartlar, 11-15 Ağustos tarihleri arasında HayatPark, Gürsu ve Siteler Emekli Kahveleri ile Konyaaltı Belediyesi Halkla İlişkiler birimlerinden temin edilebilecek. Kart sahipleri, 15 Ağustos'tan itibaren Konyaaltı sınırları içindeki anlaşmalı işletmelerden indirimli faydalanabilecek.

İndirimli hizmet protokolü imzalandı

Uygulama kapsamında özel hastaneler, diş klinikleri, optik merkezleri, berberler ve kadın kuaförleriyle iş birliği yapıldı. Kadın kuaförlerinde saç hizmetlerinde yüzde 20'ye varan indirimler sağlanırken, berberlerde ise 200 TL'ye kadar indirim uygulanacak. Diğer işletmelerde de hizmet türüne göre çeşitli avantajlar sunulacak.

Belediye yetkilileri, başvuruda bulunan emeklilerin bilgilendirme mesajlarını SMS yoluyla alacaklarını duyurdu.

Başkan Kotan: "Emekli vatandaşlarımızın yanındayız"

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Emekli Kart projesinin yalnızca bir indirim uygulaması olmadığını, aynı zamanda sosyal dayanışmayı güçlendiren bir adım olduğunu belirtti. Emekliliğin bir dinlenme süreci olduğunu vurgulayan Kotan, "Emeklilerimizin yaşamlarını daha konforlu, sosyal ve huzurlu geçirmesi için çalışıyoruz. Bu projeyle hem emeklilerimize hem de yerel esnafımıza destek olmayı hedefledik. İlçemizdeki esnaflarla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda projeyi şekillendirdik. Emekli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

