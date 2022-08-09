Büyükşehirden üreticiye ücretsiz hayvan yemi - Son Dakika
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Büyükşehirden üreticiye ücretsiz hayvan yemi

09.08.2022 01:15
Büyükşehirden üreticiye ücretsiz hayvan yemi

Kooperatif ortağı hayvancılıkla uğraşan çiftçilere doğrudan destekleme yapan Büyükşehir Belediyesi, Yatağan İlçesi Madenler Mahallesi'nde mülkiyeti kendisine ait 40 dekarlık tarım arazisinde yonca ekimini yaparak hasadına devam ediyor.

Kooperatif ortağı hayvancılıkla uğraşan çiftçilere doğrudan destekleme yapan Büyükşehir Belediyesi, Yatağan İlçesi Madenler Mahallesi'nde mülkiyeti kendisine ait 40 dekarlık tarım arazisinde yonca ekimini yaparak hasadına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde sürdürülebilir kırsal kalkınmayı sağlamak için yaptığı çalışmalar ile hem üretim artıyor hem de çiftçilere önemli destek sağlanıyor. İl genelinde hayvancılığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiriciliği yapan özellikle de süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilerin kaba yem ihtiyacına destek olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Mülkiyeti kendisine ait tarım arazilerinde tek yıllık (tritikale) ve çok yıllık (yonca) yem bitkilerinin ekimleri yapan Büyükşehir Belediyesi, bölgede bulunan tarımsal kalkınma kooperatifleri ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Kooperatif ortağı hayvancılıkla uğraşan çiftçilere doğrudan destekleme yapan Büyükşehir Belediyesi, proje çerçevesinde hem hayvan yetiştiriciliğinin maliyetini düşürüyor hem de üreticiye destek sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yatağan İlçesi Madenler Mahallesi'nde mülkiyeti kendisine ait 40 dekarlık tarım arazisinde çok yıllık (yonca) yem bitkisi ekimini yaparak hasadına başladı. - MUĞLA

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Büyükşehirden üreticiye ücretsiz hayvan yemi Büyükşehirden üreticiye ücretsiz hayvan yemi
Kaynak: İHA

Yatağan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyükşehirden üreticiye ücretsiz hayvan yemi - Son Dakika

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