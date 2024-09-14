Kooperatiflere 13.6 Milyon Lira Hibe Desteği

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında, yılın ikinci çağrı döneminde başvuran 69 projeye, 13 milyon 619 bin 70 lira hibe desteği sağlayacak.

Bakanlığın sosyal medya hesabı X'ten, "Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı"na ilişkin paylaşım yapıldı.

KOOP-DES çerçevesinde, kooperatiflerin sundukları projelerin, üretim ve istihdama katkıları, faaliyet gösterdikleri sektör, bulundukları iller, kooperatiflerin durumu gibi kriterler dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler neticesinde, uygun görülen başvurulara yönelik hibe desteklerinin sağlandığı bildirilen paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 2024 yılı ikinci çağrı döneminde kooperatiflerimizce sunulan projelerin değerlendirilmesi sonucunda, 34 ilimizden 63 kooperatifin makine ve ekipman alımı ile nitelikli personel istihdamı konularındaki 69 projesine hibe desteği verilmesi uygun görülmüştür. Projelerin toplam tutarı 17 milyon 686 bin 102 lira olup, Bakanlığımızca sağlanmasına karar verilen toplam hibe tutarı ise 13 milyon 619 bin 70 liradır. Bu sayede, Bakanlığımızca 2024 yılı genelinde, 55 ilimizdeki 147 kooperatifin 166 projesi için toplam 34 milyon 204 bin 124 lira tutarında hibe desteği sağlanmış olmaktadır."