KOP'tan tarım arazilerinin ıslahı için önemli destek - Son Dakika
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Ekonomi

KOP'tan tarım arazilerinin ıslahı için önemli destek

KOP\'tan tarım arazilerinin ıslahı için önemli destek

KOP İdaresi Başkanlığı, tarım arazilerinde kimyasal gübre kullanımını azaltmak, toprağın organik madde miktarını artırmak ve çiftçilerin daha verimli tarım alanlarında üretin yapmalarını sağlamak amacıyla önemli bir ıslah projesini daha hayata geçirdi.

14.10.2024 09:42
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KOP İdaresi Başkanlığı, tarım arazilerinde kimyasal gübre kullanımını azaltmak, toprağın organik madde miktarını artırmak ve çiftçilerin daha verimli tarım alanlarında üretin yapmalarını sağlamak amacıyla önemli bir ıslah projesini daha hayata geçirdi. Küçük ölçekli tarım arazilerine sahip 2 bin 200 çiftçinin doğrudan kullanabileceği katı gübre dağıtım araçları, düzenlenen hibe desteği programı kapsamında tarımsal kalkınma kooperatifleri aracılığıyla, üreticinin hizmetine sunuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölgenin yerel kalkınmasına yönelik planlı kalkınma proje desteklerine devam ediyor. Bu çerçevede Konya'nın Ilgın ilçesinde yürütülen 'KOP ile Topraklarımızda Organik Madde Miktarının Artırılması' projesinde temin edilen tarımsal araçlar düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. KOP İdaresi Başkanlığının hibe desteği ile Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin teslim törenine Konya Milletvekili Orhan Erdem, KOP Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, İlçe Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Ilgın İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veli Uğur ile çok sayıda sivil toplum kuruluş temsilcisi katıldı.

"KOP destekleri çiftçiye can suyu oluyor"

Törende konuşan Konya Milletvekili Orhan Erdem, kamu aracılığı ile kırsalda gerçekleştirilen küçük dokunuşların büyük katma değerler elde edilmesine imkan tanıdığını ifade etti. KOP İdaresinin bu anlamda bölgeye yönelik pek çok dokunuş gerçekleştirdiğini ifade eden Erdem, aslında her bir projenin kamuoyu ile buluşturulması gerekse de KOP İdaresinin, kurumsal bir tevazu ile sessiz dokunuşlar gerçekleştirdiğine değinerek, "Bugün burada uygulamaya koyduğumuz proje küçük üreticiler için çok önemli. Büyük işletme sahibi çiftçilerimiz bugün teslim töreni yapılan katı gübre dağıtım römorklarını kendi imkanları ile çok rahat alabilmekteler. Ancak bunu tek başına elde etme imkanı bulunmayan, küçük parçalı arazi yapısına sahibi üreticilerimiz ise ne yazık ki bu nitelikteki teknik alet ve ekipmanları kullanma imkanına sahip değiller. Proje bu yönüyle de büyük önem taşıyor. Nitekim KOP İdaremiz tarafından yüzde 80 hibe desteği verilerek çiftçimizin kullanımına sunulan katı gübre dağıtım römorkörlerinin Ağalar, Balkı, Beykonak ve Bulcuk Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve Ilgın Süt Üreticileri Birliği'mize teslim edilecek olması, bölgede yer alan tüm çiftçilerimizin bu hizmetten yararlanmalarını sağlayacak. Arazi büyüklüğü ne olursa olsun çiftçilerimiz, sahip olduğu yahut temin ettiği hayvan gübrelerini, ortak makine parkı kullanımı prensibine dayalı olarak, tarımsal kalkınma kooperatiflerimizin koordinasyonunda, kendi tarım arazilerinde kullanabilecekler. Bu sebeple projeyi hayata geçirmek üzere bölgesel kalkınmaya yönelik hassas bir planlama modeline dayanarak destekler veren KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız başta olmak üzere projeyi uygulamaya koyan Konya İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize ve projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Amacımız yerelde planlama, yerinde destekleme"

2011 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile kurulan KOP Bölge Kalkınma İdaresinin, 8 il ve 89 ilçede planlı bir kalkınma modelini uygulamaya koyduğunu ifade eden KOP Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu ise merkezden yönetilen kalkınma stratejilerine destek olan bölge kalkınma idarelerinin, yerelden başlayan bir planlama sürecini hayata geçirdiklerini belirterek, "Amacı bölgesel kalkınmayı hedeflemek olan KOP İdaresi Başkanlığımız, tarımsal sulamadan beşeri sermayenin geliştirilmesine, kırsal kalkınmadan enerji, sanayi ve teknolojiye kadar, kalkınmayı esas alan her alanda hizmet vermektedir. Bu anlamda idaremizin, bölgemize ilave kaynak sağlamak açısından bulunduğu konum çok ama çok önemlidir" diye konuştu.

Ilgın'da bugüne kadar, canlı hayvan pazarı kurulumundan kültür merkezi açılışına, tarımsal sulama sistemlerinin dönüşümünden topraktaki organik madde miktarının artırılmasına, sosyal gelişim projelerinden okuma kültürünün geliştirilmesine ve beşeri sermayenin güçlendirilmesine kadar toplam 35 projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan KOP Başkanı Karakoyunlu, "Beykonak, Gökçeyurt, Yukarıçiğil, Sebiller, Mahmuthisar, Dığrak, Barakmuslu ve Çatak bölgesinde gerçekleştirilen gölet ve sulama projeleri bölge tarımına büyük güç katıyor. İklim değişikliğinin etkilerini hissetmeye başladığımız bu günlerde toprağı koruyan, organik üretimi sağlayan bu projeleri önemsiyoruz. Bu projelerin geliştirilmesinde destekleri için başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projelerimizin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Tarım, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOP'tan tarım arazilerinin ıslahı için önemli destek - Son Dakika

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