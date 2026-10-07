Körfez Ticaret Odası seçimini Recep Öztürk'ün yeşil listesi 14 komiteyle kazandı - Son Dakika
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Körfez Ticaret Odası seçimini Recep Öztürk'ün yeşil listesi 14 komiteyle kazandı

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Körfez Ticaret Odası seçimini Recep Öztürk\'ün yeşil listesi 14 komiteyle kazandı
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Körfez Ticaret Odası'nda yapılan organ seçimlerinde mevcut Başkan Recep Öztürk'ün yeşil listesi 14 meslek komitesini kazandı. İsmail Akova'nın kırmızı listesi 5, bağımsız mavi listeler 2 komitede üstünlük sağlarken 7. komitedeki eşitlik kura ile çözüldü.

Körfez Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen organ seçimlerinde mevcut Başkan Recep Öztürk'ün listesi yeniden kazandı.

Körfez Ticaret Odası hizmet binasında gerçekleştirilen seçimlerde üyeler, yeni dönem meslek komitesi ve meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Sandıkların açılmasının ardından yapılan sayımda mevcut Başkan Recep Öztürk'ün yeşil listesi 14 meslek komitesini kazanarak seçimden önde çıktı. Başkan adayı İsmail Akova'nın kırmızı listesi 5 komitede seçimi kazanırken, bağımsız mavi listeler de 2 komitede üstünlük sağladı. Yeşil ve kırmızı listelerin 20'şer oy aldığı 7. meslek komitesinde ise eşitlik yaşandı. Komite üyeleri çekilen kura sonucunda belirlendi. Seçimlerin ardından Körfez Ticaret Odası'nın yeni dönem meslek komitesi ve meclis üyeleri belirlenmiş oldu.

Kaynak: İHA
EkonomiKörfezGüncelAkovaSon Dakika

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