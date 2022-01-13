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KOSGEB Hızlı Destek Programı'na yoğun başvuru geldi - Son Dakika

KOSGEB Hızlı Destek Programı'na yoğun başvuru geldi

13.01.2022 17:01
KOSGEB Hızlı Destek Programı'na yoğun başvuru geldi

KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KOSGEB Hızlı Destek Programı'nda 10 günde 25 bin istihdam taahhüdüne ulaştıklarını bildirdi.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KOSGEB Hızlı Destek Programı'nda 10 günde 25 bin istihdam taahhüdüne ulaştıklarını bildirdi.

Kayseri Ticaret Odası'ndan (KTO) yapılan açıklamaya göre, KOSGEB tarafından başlatılan "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" bilgilendirme toplantısı odanın Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin, geçen yıl Kayseri'de 65 milyon liralık destek sunduklarını, bu yıl çok daha yüksek desteği hedeflediklerini ifade etti.

KOSGEB'in verdiği destekten 50 ve altında çalışanı bulunan işletmelerin faydalanacağını kaydeden Şahin, bu işletmeler içerisinde imalat sanayi ile birlikte toptan, perakende ticaret ve tamamlayıcı bazı sektörlerin yer aldığını aktardı.

Salgından en fazla etkilenen sektörleri buraya dahil ettiklerini vurgulayan Şahin, "Geçmişte toplam 180 pirim gününe sahip 1981 yılı doğumundan daha genç olan gençlerimizi ve yeni mezunlarımızı işe alabiliyoruz. Burada da 2021 yılındaki ortalama çalışan sayısına ilave bir istihdam istiyoruz. Yeni istihdamı da 12 ay boyunca sürdürmeyi taahhüt etmenizi sizlerden istiyoruz. Burada vereceğimiz limitler istihdam başına 100 bin liradır. İşe alacağımız kişi kadın olursa 110 bin liradır. Bu faizsiz, komisyonsuz üstelik teminatsız olacak." ifadelerini kullandı.

"Para biterse destekten faydalanamazsınız"

Burada desteği doğrudan KOSGEB olarak kendilerinin sağladığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e ödeyecek. 31 Mart 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilir. 21 Nisan'a kadar personel alım takvimi devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı, 75 bin ilave istihdam öngörüyoruz. Yoğun ilgi var. 10 günde sistemde yüklü rakamımız 25 bin istihdam taahhüdüne ulaştı. Para biterse destekten faydalanamazsınız. Elinizi çabuk tutmakta fayda var. Ödemeler başladı. KOSGEB'in web sayfası üzerinden doğrudan başvurabilirsiniz."

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da programın kapsamının çok geniş olduğunu belirterek, "KOSGEB destekli istihdam programı, işletmelerimize kolaylık, istihdama da büyük katkı sağlayacaktır. Kriterleri uyan tüm işletmelerimizi programdan faydalanmaya davet ediyorum. Bu programla binlerce kadın ve gencimize iş kapısı açılacak. Hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelerimiz de nefes alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler ve işletme sahipleri katıldı.

KOSGEB Hızlı Destek Programı'na yoğun başvuru geldi
KOSGEB Hızlı Destek Programı'na yoğun başvuru geldi
KOSGEB Hızlı Destek Programı'na yoğun başvuru geldi

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstihdam, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KOSGEB Hızlı Destek Programı'na yoğun başvuru geldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: KOSGEB Hızlı Destek Programı'na yoğun başvuru geldi - Son Dakika
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