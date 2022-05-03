Köylü kadınlar yılda 6 milyon liralık tohum yetiştiriyor - Son Dakika
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Köylü kadınlar yılda 6 milyon liralık tohum yetiştiriyor

03.05.2022 00:58
Köylü kadınlar yılda 6 milyon liralık tohum yetiştiriyor

Bursa'da köylü kadınlar, yılda 6 milyon liralık tohum üretimi yaparak, tohumları yurt dışına ihraç ediyor.

Bursa'da köylü kadınlar, yılda 6 milyon liralık tohum üretimi yaparak, tohumları yurt dışına ihraç ediyor.

Orhaneli ilçesi Başköy'de kadınların yüzde 90'ı çiçek tohumu yetiştiriciliği yapıyor. Bir firma tarafından köye kurulan 16 serada yetiştirilen çiçeklerden tohum elde ediliyor. Bir seradan yılda 10 kilo tohum elde edilirken, köyde yılda 160 kilo çiçek tohumu hasat ediliyor. Hasat edilen tohumların kilosu cinsine göre 5 ila 40 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Seralarda hep bir arada çalışan kadınlardan herkes bakabileceği kadar saksı yetiştiriyor. 400 saksı çiçek yetiştiren bir kadın yılda 4 kilo tohum elde ederken, firmadan yetiştirdiği 4 kilo tohum karşılığında 30 bin lira alıyor. Köydeki kadınların yüzde 90'ı çalışırken, kazandıkları parayla aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Uzun yılladır köylerinde kurulan seralarda çiçek tohumu yetiştirdiklerini ifade eden Başköylü kadınlar, "Köyümüzde bulunan seralarda çiçek yetiştiriyoruz. Her kadın kendi bakabileceği kadar çiçek yetiştiriyor. 400 saksı çiçekten 4 kilo tohum çıkıyor. 4 kilo tohum yetiştiren kişi firmadan 30 bin lira kazanıyor. Çiçekler kasım ayında ekiliyor, mart ayında aşılıyoruz. Eylül ayında da tohumlarını alıyoruz. Çiçeklere bebek gibi bakıyoruz. Her gün takibini yapıyoruz" dedi.

Başköy Muhtarı Hasan Acar, "Köyümüzdeki seralarda menekşe çiçeğinin çiçeklerini yetiştiriyoruz. Köyümüzde 16 adet sera var, köyümüzdeki kadınların yüzde 90'ı bu seralarda yetişiyor. Köyümüzdeki seralarda 16 kilo tohum çıkıyor. Burada yetişen tohumların kilosu yurt dışına 5 ila 40 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor" şeklinde konuştu. - BURSA

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Orhaneli, Başköy, Bursa, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Köylü kadınlar yılda 6 milyon liralık tohum yetiştiriyor - Son Dakika


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