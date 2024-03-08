Kozan\'da Aile Destek Merkezi\'nde Kadınlar Meslek Sahibi Oldu

Ekonomi

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi'nde dezavantajlı kadınlar devletin açtığı meslek eğitimleri ile kadınlar hem meslek sahibi oldu hem de iş dünyasında kendilerine kariyer hayalleri kurudu.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) merkezinde meslek eğitimi alarak kendi ayakları üzerinde duran kadınları yalnız bırakmadı.

Arslanköylü, "Bugün tüm kadınlarımız için anlamlı. Her biri kendi alanında güçlü, yetenekli ve değerli. Siz kadınlar, dünyayı daha güzel, daha huzurlu ve daha yaşanabilir kılıyorsunuz. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun" dedi.

ADEM giyim atölyesinde üretilen el emeği göz nuru ürünler ilçedeki rehabilitasyon merkezinde ve özel öğrencilerin eğitim gördüğü okulda hediye edildi. - ADANA