Kozan\'da Pamuk Yorgan Tercihi Azalıyor

Ekonomi

Adana'nın Kozan ilçesinde pamuk yorgan esnafı artık elyaf yorgan tercih edildiğini, pamuğa olan ilginin çok azaldığını söyledi.

Esnaf Atike Kubat, pamuk yorganların eskiden çok fazla üretimi olduğunu ancak şimdi tercih edilmediği için birkaç esnaf kaldıklarını söyledi. Geçmiş yıllarda fabrika gibi çalışan makinelerin artık yayla göçü öncesi çalıştığının da altını çizen Kubat, el yapımı yün ve pamuk yorganların evlerin artık daha sıcak olması nedeniyle daha ince dikilerek yeniden talep gördüğünü aktardı. Kubat, "Pamuktan, yünden doğal ata geleneği yorganları üretmeyi sürdürüyoruz. Sağlıklı ve doğal bir ürün. Vatandaşlar elyaf yorgana yönelince biz de pamuk yorganı eskisi gibi kalın değil daha ince hazırlıyoruz artık. En çok orta yaş grubu tercih ediyor ama yeni nesil gençler de tavsiye üzerine alıyor. Özel arayanlar var. Pamuk yorgan yazın serin kışın serin tutar. Sağlık açısından önemli olan bir yorgan" dedi. - ADANA