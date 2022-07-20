Kreditör ülkelerden Ukrayna'nın borç servisini askıya alma kararı - Son Dakika
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Kreditör ülkelerden Ukrayna'nın borç servisini askıya alma kararı

20.07.2022 21:45
Kreditör ülkelerden Ukrayna'nın borç servisini askıya alma kararı

ABD'nin aralarında bulunduğu 6 kreditör ülke, Ukrayna'nın borç servisini 2023 sonuna kadar askıya almayı kararlaştırdı.

ABD'nin aralarında bulunduğu 6 kreditör ülke, Ukrayna'nın borç servisini 2023 sonuna kadar askıya almayı kararlaştırdı.

Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan Ukrayna'nın Kreditörleri Grubu, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Rusya'nın başlattığı savaşa karşı Ukrayna'ya yönelik desteğin vurgulandığı açıklamada, Ukrayna'nın tahvil sahiplerine olan borç ödemesinin 1 Ağustos itibarıyla ertelenmesi ve ödeme vadelerinin uzatılması talebinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, tahvil sahiplerinin Ukrayna'nın talebini onaylamasının Ukrayna hükümeti ve halkı için önemli bir destek olacağı belirtilerek, Ukrayna'nın borç servisinin 2023 sonuna kadar koordineli bir şekilde askıya alınmasının sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Borç servisini askıya alma girişiminin kreditör ülkelerin yasalarına uygun olarak bir yıl daha uzatılabileceği belirtilen açıklamada, diğer tüm kreditör ülkelere de Ukrayna'nın borç servisini askıya alma konusunda hızlı bir şekilde anlaşmaya varma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın desteğiyle durumun yakından koordine edilmeye ve değerlendirilmeye devam edileceği vurgulandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kreditör ülkelerin Ukrayna'nın borç servisini askıya alma girişimini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Diğer tüm ikili resmi ve özel kreditörlere bu girişime katılma çağrısını yineleyen Yellen, Rusya'nın "sebepsiz ve acımasız savaşına" karşı kendini savunan Ukrayna'ya yardım edilmesi gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kreditör ülkelerden Ukrayna'nın borç servisini askıya alma kararı - Son Dakika

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