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Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika

Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi

25.12.2021 12:15

BN Teknoloji şirketine, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi. Söz konusu karar, bu alanda kesilen "ilk cezai müeyyide" olma özelliğini taşıyor.

MASAK tarafından Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin kripto para platformu Binance'e en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

1 MAYIS'TA MASAK YÜKÜMLÜLERİ ARASINA EKLENDİ

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti. Bu kapsamda MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlamıştı.

TABİ OLDUKLARI YÜKÜMLÜLÜKLER BELİRLENMİŞTİ

Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.

ERDOĞAN: YASA HAZIR, MECLİS'E TAŞIYACAĞIZ

Öte yandan dün ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto paralarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kripto para yasasının hazır olduğunu belirten Erdoğan, "Geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız" dedi.

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Son Dakika Ekonomi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika
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