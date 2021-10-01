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Küçük tesiste üretilen pul biberler Avrupa, İngiltere ve ABD'ye ihraç ediliyor - Son Dakika

Küçük tesiste üretilen pul biberler Avrupa, İngiltere ve ABD'ye ihraç ediliyor

01.10.2021 09:58
Küçük tesiste üretilen pul biberler Avrupa, İngiltere ve ABD'ye ihraç ediliyor, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan tesiste üretilen pul biberler başta Avrupa olmak üzere bir çok ülkeye ihraç ediliyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan tesiste üretilen pul biberler başta Avrupa olmak üzere bir çok ülkeye ihraç ediliyor.

Biberiyle meşhur İslahiye'de hasadı yapılan biberler tesislerde pul biber olarak işlenip hem zincir marketlere veriliyor. Hem de başta Avrupa ülkeleri olmak üzere İngiltere ve Amerika'ya ihraç ediliyor.

"Kırmızı pul biber, acı toz biber ve isot biber üretiyoruz"

Kırmızı pul biber, acı toz biber ve isot biber ürettiklerini belirten Pul biber üretim tesisinin sahibi emekli avukat Ökkeş Köse, "25 yıl avukatlık mesleğini icra ettikten sonra ilçeme katkıda bulunmak adına burada bir üretim tesisi kurduk. Kırmızıbiber imalatı yapıyoruz. İç piyasaya ve ihracatçılara dünya standartlarında bir ürünü arz ediyoruz. Bizim ürettiğimiz ürün, kırmızı pul biber, acı toz biber ve isot dediğimiz isot biberi, 3 çeşit ürün yapıyoruz. Tarlada ürünü yaş alıyoruz, tarlada kuruyan üründe afra toksin çıktığı için bizler yaş alıyoruz. Sapını burada işçilerimiz çekiyor. Biz makinada ya da beton zeminde kurutuyoruz. Tahlilini yapıyoruz, tahlilini yaptıktan sonra ürünleri depoya alıyoruz. Depodan da talep üzerine imalatları yapmaya çalışıyoruz. Kadın çalışanlar sapını çekiyorlar, ayıklıyorlar, biberin içine bir çöp kaçmışsa onları alıyorlar. Genelde yaş biberin sapını çekiyorlar. İstihdama da katkıda bulunmaya çalışıyoruz" dedi.

"Avrupa, İngiltere ve ABD'ye ihraç ediliyor"

Ürettikleri pul biberleri zincir marketlere ve Avrupa, İngiltere ve ABD'ye ihracatçı firmalar aracılığı ile ihraç edildiğini ifade eden Köse, "Zincir marketlere hizmet veren paketçi firmalara biz tedarikçilik yapıyoruz. Birkaç tane ihracatçı firmamız var. Avrupa'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya onlar talep ettiklerinde onlara da ürün yapıp gönderebiliyoruz. Bu güne kadar da hiçbir sorun ile karşılaşmadık.20 liraya da ürün var, 22 liraya da ürün var, 25 liraya da ürün var" diye konuştu. - GAZİANTEP

Küçük tesiste üretilen pul biberler Avrupa, İngiltere ve ABD'ye ihraç ediliyor
Küçük tesiste üretilen pul biberler Avrupa, İngiltere ve ABD'ye ihraç ediliyor
Küçük tesiste üretilen pul biberler Avrupa, İngiltere ve ABD'ye ihraç ediliyor
Küçük tesiste üretilen pul biberler Avrupa, İngiltere ve ABD'ye ihraç ediliyor
Küçük tesiste üretilen pul biberler Avrupa, İngiltere ve ABD'ye ihraç ediliyor
Küçük tesiste üretilen pul biberler Avrupa, İngiltere ve ABD'ye ihraç ediliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Gaziantep, England, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Küçük tesiste üretilen pul biberler Avrupa, İngiltere ve ABD'ye ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Küçük tesiste üretilen pul biberler Avrupa, İngiltere ve ABD'ye ihraç ediliyor - Son Dakika
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