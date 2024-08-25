KUDAKA 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı Ağustos Ayı Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

KUDAKA 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı Ağustos Ayı Sonuçlarını Açıkladı

KUDAKA 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı Ağustos Ayı Sonuçlarını Açıkladı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Dumlu Dağı Suyu'nun değerlendirilmesine dair proje başarılı bulundu.

25.08.2024 09:37
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KUDAKA 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı Ağustos ayı sonuçlarını açıkladı. Dumlu Dağı Suyu'nun değerlendirilmesine dair projede başarılı bulundu.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında 22 Ağustos 2024 tarihine kadar sunulan projelerin değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak fizibilite desteği almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari ve uygunluk kontrolleri yapıldı. Başvuruların tamamı ön incelemede uygun bulundu, teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi. Fizibilite Desteği başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre 3 (üç) proje başarılı listede yer aldı.

Buna göre; Erzurum Valiliği'nin "Dumlu Dağı Yer Altı Kaynak Suyu ve Rekreasyon Alanı Fizibilite Çalışması", Oltu OSB Müdürlüğü'nün "Oltu OSB Alt Yapısı AR-GE Merkezi ile Güçleniyor" ve Oltu Halk Eğitim Merkezi'nin "Oltu Taşı Atıklarının Yatırıma Kazandırılması" projeleri başarılı bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi KUDAKA 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı Ağustos Ayı Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KUDAKA 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı Ağustos Ayı Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
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