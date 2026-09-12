KUDAKA Erzincan\'da toplandı, 3 projeye 4,3 milyon TL destek kararı çıktı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 166. Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu başkanlığında Erzincan Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Erzurum Valisi Aydın Baruş, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin katıldı.

Toplantıda, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'tan oluşan Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yönelik çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Bölgenin yatırım ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi, yeşil ve dijital dönüşüm, uluslararası iş birlikleri ile önümüzdeki döneme ilişkin stratejik planlama konuları ele alındı.

Yerel Kalkınma Hamlesi projeleri değerlendirildi

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2026 yılı uygulaması kapsamında sunulan yatırım projelerine ilişkin değerlendirmeler Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlandı. Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan yatırım projelerinin, programın bir sonraki aşaması olan komite değerlendirmesine sunulmasına karar verildi.

Fizibilite Desteği kapsamında 4,3 milyon TL destek

Toplantıda ayrıca 2026 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Aziziye Belediyesi, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi ve Bayburt Belediyesi tarafından sunulan üç proje değerlendirildi.

Başarılı bulunan projelere toplam 4 milyon 329 bin TL destek tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu desteklerle bölgede uygulanması planlanan yatırımların teknik ve ekonomik açıdan daha sağlıklı şekilde değerlendirilmesi ve yatırım kararlarının veriye dayalı olarak güçlendirilmesi hedefleniyor.

Turizm altyapısı ve yatırım ortamı gündemde

Yönetim Kurulu toplantısında, turizm altyapısının geliştirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, bölgesel rekabet gücünün artırılması, yeşil ve dijital dönüşümün desteklenmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.