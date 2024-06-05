Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA); Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerindeki projelere verdiği destekleri sürdürüyor.
KUDAKA'nın 2024 yılı Teknik Destek Programı kapsamında onayladığı "Çiftlik Gübreni Değerlendir Gıdanı Koru" isimli projesi çerçevesinde tarımda sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla Erzurum'un Palandöken ilçesi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeline tarımsal atıkların işlenmesi ve kullanımına yönelik eğitim verilecek. - ERZURUM
Son Dakika › Ekonomi › KUDAKA, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'taki projelere destek vermeye devam ediyor - Son Dakika
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