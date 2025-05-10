Külçe Altın 24 Aydır Reel Getiri Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Külçe Altın 24 Aydır Reel Getiri Sağlıyor

Külçe altın, son 24 ayda yıllık bazda tek yatırım aracı olarak reel getiri sağladı.

10.05.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda ardı ardına son 24 ayda reel getiri sağlayan tek yatırım aracı oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, son yıllarda küresel ölçekte artan jeopolitik risklerle birlikte yatırımcıların altına ilgisinde artış görüldü.

Rusya- Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, İsrail- İran gerilimi gibi süreçler, son yıllarda yatırımcıların "güvenli liman" olarak görülen altına ilgisini artıran bazı gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

Bireysel yatırımcıların artan talebinin yanı sıra merkez bankalarının alım gerçekleştirmesiyle dolar bazında ons altın fiyatı da yükselişe geçti.

Son olarak ABD'de Donald Trump'ın açıkladığı ek tarifeler ve Çin ile ABD arasında artan ticari gerilim, değerli metale ilgiyi artırdı. Tüm bu gelişmelerin ardından ons altın, yakın zamanda fiyat rekorunu 3 bin 500 doların üzerine taşıdı.

24 ayın en iyisi külçe altın, en kötüsü DİBS

Tüm bu küresel gelişmelerle birlikte TÜİK tarafından reel getirileri incelenen finansal yatırım araçları arasında da külçe altının diğer yatırım araçlarından ayrışması dikkati çekti.

Buna göre, nisanda yıllık bazda Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 31,17, mevduat faizi (brüt) yüzde 16,26 ve avro yüzde 0,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,91, dolar yüzde 3,80 ve BIST 100 endeksi yüzde 20,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yatırım araçlarının son 2 yıldaki performansı incelendiğinde ise külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda ardı ardına son 24 ayın tamamında reel getiri imkanı verdi. Külçe altın bu ayların tamamında yıllık bazda reel getiri sağlayan tek yatırım aracı oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda BİST 100 endeksi 24 ayın 16'sında yatırımcısını mutlu etti. Dolar 24 ayın 10'unda, avro ise 12'sinde reel getiri sağladı.

Mevduat faizi son 24 ayın 6'sında, DİBS 3'ünde yatırımcılarına Yİ-ÜFE'nin üzerinde reel getiri oluşturan yatırım araçları olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Külçe Altın 24 Aydır Reel Getiri Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı

22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
08:13
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
07:54
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem
Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
01:02
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 22:58:18. #7.13#
SON DAKİKA: Külçe Altın 24 Aydır Reel Getiri Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.