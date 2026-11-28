Külçe altın 5.950 TL'ye çıkarken haftalık artış yüzde 2,37 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapalıçarşı'da külçe altının fiyatı bu hafta sonu 5.950 TL'ye ulaşırken haftalık bazda yüzde 2,37 arttı. Serbest piyasada ABD Doları 50,7830 TL oldu ve haftalık yüzde 0,40'lık artış kaydetti.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|5.812
|5.950
|2,37
|-0,87
|Cumhuriyet
|40.464,00
|39.879
|40.191
|0,78
|-0,67
|ABD Doları
|42,8090
|50,5790
|50,7830
|0,40
|18,63
|Avro
|50,2320
|55,6580
|55,6690
|0,02
|10,82
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|66,4300
|66,6980
|0,40
|15,23
|İsviçre Frangı
|54,2890
|60,3200
|60,8690
|0,91
|12,12
Kaynak: AA
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