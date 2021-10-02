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Kulu'da pancar hasadı erken sökümüne başlandı - Son Dakika

Kulu'da pancar hasadı erken sökümüne başlandı

02.10.2021 11:19
Kulu'da pancar hasadı erken sökümüne başlandı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde ekilmiş olan yaklaşık 11 bin 300 dekarlık alandaki şeker pancarı hasadında erken sökümlere başlandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde ekilmiş olan yaklaşık 11 bin 300 dekarlık alandaki şeker pancarı hasadında erken sökümlere başlandı.

Kulu'ya bağlı Zincirlikuyu Mahallesinde primli erken söküm yapan pancar çiftçileri, 2021 yılının kurak geçmesi ve yeraltı su seviyesinin de yaklaşık 10 ila 15 metre düşmesi nedeniyle istenilen verimi alamadıklarını, bu yıl hububatta da yüzde 80'lere varan düşüşlerin yaşandığını belirtti. Verimin düşük olduğu hasatta pancarlar kamyon ve tırlarla tarladan direkt olarak şeker fabrikasına nakil edilecek.

Taşıma ücretlerinin önümüzdeki hafta içerisinde yapılacak olan toplantıda belirleneceğini belirten Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Öztürk, "Pancar ekicimiz olan çiftçilerimize bol, bereketli kazançlar diliyorum" dedi. Normal pancar sökümünün ise Kasım ayı ortalarına kadar tamamlanmış olmasının bekleniyor. - KONYA

Kulu'da pancar hasadı erken sökümüne başlandı

Zincirlikuyu, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kulu'da pancar hasadı erken sökümüne başlandı - Son Dakika Ekonomi


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