Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen yeşil hidrojenin, önümüzdeki yıllarda enerji dönüşümünün önemli aktörlerinden biri olacağını belirterek, özellikle ağır vasıta taşımacılığında alternatif yakıt olarak öne çıkacağını bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Enerji Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü de olan Kumbaroğlu, AA muhabirine, elektrik tüketiminin hızla artmasının enerji alanında hem yeni zorlukları hem de fırsatları beraberinde getirdiğini söyledi.

Elektriğin düşük karbon salımıyla üretilmesinin karbon ayak izini azaltacağını anlatan Kumbaroğlu, bunun birçok alanda avantaj sağlayacağını kaydetti.

Yeşil hidrojenin güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak üretildiğini belirten Kumbaroğlu, bu enerji taşıyıcısının karbon salımı olmadan elde edilmesinin önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Yeşil hidrojen üretebiliyoruz

Hidrojenin yenilenebilir enerjinin depolanmasında da kullanılabileceğine dikkati çeken Kumbaroğlu, şöyle konuştu:

"Yeşil hidrojen, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen hidrojen demektir. Dolayısıyla karbon salımı olmadan üretilen hidrojen. Hidrojenin birçok avantajı var. En önemli avantajlarından bir tanesi yenilenebilir enerjide bir depolama çözümü olarak da kullanmak mümkün. Bununla ilgili Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırmalar yapıyoruz, yeşil hidrojen de üretebiliyoruz. Hidrojen, taşımacılıkta özellikle ağır vasıtalarda önümüzdeki yıllarda öne çıkacak bir yakıt olarak gözüküyor."

Hidrojen ve oksijenin yakıt hücrelerinde elektrokimyasal tepkimeyle birleştirilmesi sayesinde elektrik üretilebildiğini anlatan Kumbaroğlu, hidrojenli araç teknolojilerinde hızlı ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Bu alandaki gelişmelerin başta Çin olmak üzere dünya genelinde ivme kazandığını aktaran Kumbaroğlu, Çin'in hidrojenli araç sayısını 2030'a kadar 100 bine çıkarmak amacıyla 1,2 milyar dolarlık teşvik paketini devreye aldığını bildirdi.

Kumbaroğlu, hidrojenin çevresel fayda sağlayabilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesinin önemine işaret etti.

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin yaygınlaşmasının elektrik şebekelerinin altyapısına yönelik yatırımları da gerekli kıldığını belirten Kumbaroğlu, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel iklim finansmanının önemine dikkati çekti.

İklim değişikliğiyle mücadele için ihtiyaç duyulan finansmanın zamanında sağlanmaması halinde gelecekte uyum çalışmalarının çok daha yüksek maliyetlere yol açabileceğini vurgulayan Kumbaroğlu, savunma ve askeri harcamalara ayrılan kaynağın küçük bir bölümünün bile iklim değişikliğiyle mücadele yatırımları için yeterli olabileceğini kaydetti.