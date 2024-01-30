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Kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranları düşürüldü - Son Dakika
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Kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranları düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, zorunlu karşılıklar hakkında yapılan değişiklikleri içeren tebliği yayımladı. Buna göre, kur koruması sağlanan hesaplar için 6 aya kadar olan vadelerde zorunlu karşılık oranı yüzde 30'dan yüzde 25'e indirildi. Ayrıca, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranı yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltildi.

Kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranları düşürüldü
30.01.2024 - 09:12,  Güncelleme: 09:13
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Kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranları 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirildi. Yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesine karar verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, zorunlu karşılık uygulamasında; piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak, makro finansal istikrarı güçlendirecek ve miktarsal sıkılaştırma yoluyla parasal aktarımın desteklenmesini sağlayacak değişikliler yapılması kararı alındı.

Bu kapsamda, kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirilmesine, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesine karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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