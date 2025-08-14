Kuraklık Yalıncak Karpuzunu Vurdu - Son Dakika
Ekonomi

Kuraklık Yalıncak Karpuzunu Vurdu

Kuraklık Yalıncak Karpuzunu Vurdu
14.08.2025 09:28
Trabzon'da Yalıncak Karpuzu bu yıl kuraklık nedeniyle yok denecek kadar az üretildi.

Trabzon'da 15 yıl önce üretimine başlanan ve aroma bakımında oldukça yoğun ilgi gören Yalıncak Karpuzu, bu yıl kuraklık yüzünden üretimi yok denecek kadar azaldı.

Geçtiğimiz yıllarda 350 tona kadar çıkan Yalıncak Karpuzu'nun üretimi, bu yıl yaşanan kuraklık yüzünden yok denecek kadar az olurken, üreticiler uzun yıllar böyle bir durum yaşamadıklarını belirtti. Karpuzun dışında domates, biber, fasulye gibi ürünlerde de kuraklık yüzünden hasat yapamadıklarını belirten üreticiler bu yıl çok mağdur olduklarını söylediler.

Trabzon'da 2010 yılında üretimine başlanılan ve ismini bulunduğu mahalle olan 'Yalıncak'tan alan Yalıncak Karpuzu tat ve aroma bakımında diğer bölgelerdeki karpuzlardan farklılığı ile yoğun ilgi görüyor. Tamamen doğal gübrelerle yetişen ancak son yıllarda mahalledeki yoğun yapılaşma nedeniyle üretimi her sene azalan Yalıncak karpuzu bu yıl yaşanan kuraklık yüzünden hasadı büyük ölçüde azaldı.

İlk başladığı yıllarda 350 tona kadar üretimi yapılan Yalıncak karpuzunun bu yıl üretimi iklim şartlarının da etkisiyle önemli miktarda azaldı.

Yalıncak Mahallesinde karpuz üretimi yapan Ali İhsan Kodan, her yıl 1,5 ton üretim yaptığı bahçesinden bu yıl 100 kilogram bile karpuz alamadığını belirterek "Her sene bol ürün alırdık ancak bu sene kuraklıktan dolayı hiç hasat yapamadık. Perişan bir durumdayız. Diktiğimiz 200-300 kök karpuzdan şu anda tarlada sadece üç tanesi kaldı. Karpuzlarımız kuraklıktan yandı. Ne kadar sulasak da, gübre vermemize rağmen fayda etmedi; kuraklığın önüne geçemedik. Bu bölgede kardeşlerim ve komşularımız da karpuz yetiştirir ancak hiçbir yıl bu sene gibi olmadı. Hiç kimsede karpuz yok, mahsul de yok. Bu bölgedeki tüm bahçelerde durum aynı. Domates, biber, fasulye gibi ürünler de çok az çıktı. Tarlamda her yıl en az 1,5-2 ton karpuz alırdım, şimdi ise 100 kilogram bile olmadı. Karpuzlar normalde büyük olurdu ama kuraklıktan dolayı büyümedi, cılız kaldı. Kendi yiyeceğimizi bile karşılayamadık. Dolayısıyla bu sene tamamen zarar ettik diyebiliriz" dedi.

Hava Kodan da daha önce hiç bu kadar kurak bir dönem yaşamadıklarını ifade ederek "Bu sene kuraklıktan dolayı hasat yapamadık. Daha önce hiç bu kadar kurak bir dönem yaşamamıştık. Yaklaşık 30 yıldır üretim yapıyoruz, ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Karpuz dışında fasulyelerimiz bile yandı, hiçbir şey olmadı. Domatesimiz, karpuzumuz, biberimiz hepsi kuraklıktan dolayı yandı" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ekonomi, trabzon, Tarım

Son Dakika Ekonomi Kuraklık Yalıncak Karpuzunu Vurdu - Son Dakika

