Kurban Bayramı tatilinin son gününde Safranbolu'da ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde Safranbolu'da ziyaretçi yoğunluğu

17.07.2022 14:02

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Safranbolu'da ziyaretçi yoğunluğu Bayram tatilinde artan yoğunluk turizmcilerin ve esnafın yüzünü güldürüyor UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Kurban Bayramı tatili boyunca hareketliliğin...

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Safranbolu'da ziyaretçi yoğunluğu

Bayram tatilinde artan yoğunluk turizmcilerin ve esnafın yüzünü güldürüyor

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Kurban Bayramı tatili boyunca hareketliliğin yoğun olması turizmcilerin ve esnafın yüzünü güldürüyor.

"Osmanlı'nın parmak izi", "Korumanın başkenti" ve "Açık hava müzesi" gibi unvanlarla anılan Safranbolu pandeminin ardından en yoğun Kurban Bayramını geçiriyor. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme, köprü ve tarihi yapılarla açık hava müzesini andıran Safranbolu'ya gelen yerli ve yabancı turistler tarihi yolculuğa çıkma fırsatı yakaladı. Günübirlik ve konaklamalı binlerce yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan ilçede yaşanan yoğunluk dolayısıyla turizmciler ile esnafların da yüzü de gülüyor.

Bayram tatili dönüşü sırasında Samsun'dan İstanbul'a giderken ailesiyle birlikte Safranbolu'yu ziyaret eden Duru Koşar, tarihi ilçeye ilk defa geldiklerini ve çok güzel bulduklarını söyledi.

"Bu kadar yoğunluk beklemiyorduk"

Esnaflardan Nurhayat Yüksel ise "Yoğunluğumuz güzel, güzel bir bayram tatili yaşıyoruz. Bugün dokuzuncu gün ve dönüşler başladı. Güzel para kazandık. Esnaflarda mutlu. Yoğunluk halen devam ediyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Bu kadar yoğunluk beklemiyorduk" dedi.

Ziyaretçilerin park sorunundan şikayetçi olduğunu anlatan Yüksel, yetkililerden yardım istedi.

Başka bir esnaf olan Hüsnü Özdemir ise, 9 günlük tatil boyunca olan hareketliliğin satışları olumlu yönde etkilediğini aktardı.

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Safranbolu, Kurban, Kültür Sanat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı tatilinin son gününde Safranbolu'da ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatilinin son gününde Safranbolu'da ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika
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