Kurban Bayramı yaklaşıyor, kurbanlık fiyatları el yakıyor: 25 bin TL'ye kadar çıkıyor - Son Dakika
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Kurban Bayramı yaklaşıyor, kurbanlık fiyatları el yakıyor: 25 bin TL'ye kadar çıkıyor

24.05.2022 15:26
Kurban Bayramı yaklaşıyor, kurbanlık fiyatları el yakıyor: 25 bin TL'ye kadar çıkıyor

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun'da küçükbaş kurbanlığın fiyatının 2 bin 500-4 bin TL, büyükbaş kurbanlık fiyatının ise 20-25 bin TL arasında olduğunu açıkladı.

Kurban Bayramı tüm İslam alemi tarafından 9 Temmuz Cumartesi günü kutlanacak. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar yavaş yavaş kurbanlık arayışlarına başladı. Bazı vatandaşlar şimdiden kurbanlıklarını alıp besiye çekerken, Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan kurbanlık fiyatları hakkında bilgi verdi.

"BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 20-25 BİN TL ARASINDA"

Fiyatlar hakkında bilgi veren Erdal Doğan, "Samsun ve çevre illerinde bu sene de kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmıyor. Bölgemizde tarım ve hayvancılık oldukça yaygın. Fiyatlarda enflasyon ve maliyetler nedeniyle birtakım artış oldu. Geçen yıl Samsun'da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL'den satılıyor. Bu sene ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık ise geçen yıl 800-1500 TL arasında değişiyordu. Bu sene küçükbaş kurbanlık fiyatı ise 2,5 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 15 bin TL'ye alabiliyordu. Bu sene ise ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında değişiyor. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı ise 40 bin TL'yi buluyor" dedi.

"DAMIZLIK VASFI TAŞIYAN DİŞİLERİN KESİLMEMESİNE DİKKAT EDELİM"

Et tedarikinde sıkıntı yaşanmaması ve hayvan sayısının azalmaması için doğurganlık özelliği kaybolmamış dişi sığırların kesilmemesi gerektiğine de vurgu yapan Doğan, "Damızlık vasfı taşıyan ve doğurganlık özelliği olan dişi hayvanların kesilmemesine özen gösterilmesi gerekiyor. Bu hayvanlara milli servet gözüyle bakmamız gerekiyor. Erkek kurbanlıklarda ise yaşını tamamlamamış hayvanları kesmesinler. Kurbanlık vasfını taşımayan hayvanların kesilmemesi gerekiyor. Alıcı ve satıcılara tavsiyemiz; damızlık vasfını yitirmemiş hayvanların satışının ülke hayvancılığı ve et tedariki açısından olumsuz etkileri olduğunu unutmamalarıdır" diye konuştu.

Öte yandan Samsun'da 25 bin büyükbaş, 20 bin civarında da küçükbaş kurbanlığın bulunduğu belirtildi.

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Türk Lirası, Erdal Doğan, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı yaklaşıyor, kurbanlık fiyatları el yakıyor: 25 bin TL'ye kadar çıkıyor - Son Dakika


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