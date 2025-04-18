Küresel Aile Şirketleri Ekonomiye 8,8 Trilyon Dolar Katkı Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel Aile Şirketleri Ekonomiye 8,8 Trilyon Dolar Katkı Sağladı

Küresel Aile Şirketleri Ekonomiye 8,8 Trilyon Dolar Katkı Sağladı

EY ve St. Gallen işbirliğiyle hazırlanan endekse göre, 500 aile şirketinin toplam geliri 8,8 trilyon dolar.

18.04.2025 14:53
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Finansman ve vergi hizmetleri şirketi EY, St. Gallen Üniversitesi işbirliğiyle hazırladığı "Küresel 500 Aile Şirketi Endeksi"ni yayımlandı.

EY'den yapılan açıklamaya göre, endeks, dünyanın en büyük aile şirketlerinin küresel ekonomiye ne ölçüde katkıda bulunduğunu gösteriyor.

Buna göre, listede yer alan 500 şirket 2024'te toplam 8,8 trilyon dolar gelir elde etti. Bu tutar ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılası ile karşılaştırıldığında, ABD ve Çin'in ardından dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine eşit oluyor.

Birleşme ve satın almalar dünyanın en büyük aile şirketlerinin büyüme ve sermaye stratejilerinin temelini oluşturmayı sürdürüyor. Endekste yer alan şirketlerin yüzde 47'si son iki yıl içinde en az bir birleşme veya satın alma işlemine dahil oldu.

En büyük 500 aile şirketi, büyüme, istihdam ve faaliyet gösterdikleri toplumlardaki etkileri yoluyla dünya ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor. Açıklanan 242 işlemin yüzde 34'ünün her birinin, hacim olarak 250 milyon doları aştığı görülüyor.

Endekste sıralanan şirketlerin yüzde 47'si Avrupa'da, yüzde 29'u Kuzey Amerika'da, yüzde 18'i Asya'da ve yüzde 6'sı ise dünyanın geri kalanında yer alıyor. Önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa, endeksteki şirketlerin büyük oranına ev sahipliği yapıyor.

Avrupa'da yer alan şirketlerin büyük çoğunluğu Almanya, Fransa, İtalya ve İsviçre ülkelerinde yer alıyor. Almanya 78 şirketle Avrupa'da ilk sırada yer alırken Türkiye'den ise 7 büyük aile şirketi endekste yer alıyor.

Endekste perakende sektörü öne çıkıyor

Perakende sektörü, 2,25 trilyon dolar ile endeksteki şirketlerin toplam gelirinin yüzde 26'sına katkıda buluyor. Perakende sektöründen elde edilen toplam gelirin yüzde 49'u ABD merkezli şirketlerden geliyor.

Sektör dünya genelinde 7,18 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Perakendeden sonra en çok öne çıkan sektörler arasında tüketici ürünleri yüzde 19 ile, üretim yüzde 15 ile ve mobilite yüzde 9 ile yer alıyor.

Tüketici ürünleri sektörü 1,5 trilyon doları toplam geliri ve 4,4 milyon çalışanı ile endeksin gelir bakımından en büyük ikinci sektörleri arasında bulunuyor. Üretim ve mobilite sektörlerinde hem şirket sayısı hem de gelir bakımından en büyük katkı Almanya merkezli şirketlerden geliyor.

Endekse göre, 16 üretim şirketinin toplam geliri 193 milyar dolar olarak hesaplanırken, 14 mobilite şirketinin geliri de 669 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

"500 şirketin toplam 8,8 trilyon dolar gelir elde ettiği görülüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, EY ve St. Gallen Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Küresel 500 Aile Şirketi Endeksi'nin dünyanın en büyük aile şirketlerinin küresel ekonomiye ne ölçüde katkıda bulunduğunu vurgulayan önemli bir endeks olduğunu belirtti.

Canoğulları, bu şirketlerin, dünya ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamayı sürdürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Endeksteki 500 şirketin toplam 8,8 trilyon dolar gelir elde ettiği görülüyor. Bu da aile şirketlerinin dinamik ortamlara uyum sağlama ve zorlu ortamlarda başarılı olma konusunda yetenekli olduklarını gösteriyor. Aile şirketlerinin uzun vadede sürdürülebilir büyümeye odaklanarak verimlilik ve finansman konusundaki temkinli adımları, başarılarının arkasındaki önemli çalışmaları olarak karşımıza çıkıyor."

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Kaynak: AA

Aile Şirketi, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Aile Şirketleri Ekonomiye 8,8 Trilyon Dolar Katkı Sağladı - Son Dakika

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