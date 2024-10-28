Küresel Çip Pazarında Zayıf Büyüme Beklentisi

Ekonomi

Küresel yarı iletken (çip) pazarındaki toparlanmanın, gelecek yıl zayıflayacağı tahmin ediliyor.

Dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner, sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çiplere ilişkin 2025 satış tahminlerini duyurdu.

Buna göre, 2025 yılında çip satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 13,8 artarak 716,7 milyar dolara yükselmesi bekleniyor

Bu yıl çip satışlarının geçen yıla (2023) göre yüzde 18,8 artarak 629,8 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

???????Gartner Kıdemli Baş Analisti Rajeev Rajput, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Büyüme, yapay zeka ile ilgili yarı iletken talebinde devam eden artış ve elektronik üretimindeki toparlanmadan kaynaklanırken, otomotiv ve sanayi sektörlerinden gelen talep zayıf kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gartner'in tahminlerine göre, yakın vadede, bellek pazarı ve grafik işleme birimleri (GPU'lar) küresel yarı iletken satışlarını artıracak.

2023'ten bu yana GPU'lar yapay zeka modellerinin eğitimi ve geliştirilmesine öncülük ederken, GPU işlemcilerinin satışlarının 2025'te yüzde 27'lik artışla toplam 51 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.