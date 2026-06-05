Küresel Gıda Fiyatları Mayıs'ta Düştü - Son Dakika
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Küresel Gıda Fiyatları Mayıs'ta Düştü

Küresel Gıda Fiyatları Mayıs\'ta Düştü
05.06.2026 13:08
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FAO, gıda fiyatlarının bitkisel yağdaki düşüşle birlikte Mayıs'ta yüzde 0,2 gerilediğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, bitkisel yağ fiyatlarındaki düşüşün tahıl ve şeker fiyatlarındaki artışı dengelemesiyle aylık bazda yüzde 0,2 gerilediğini bildirdi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 gerileyerek 130,8 puan oldu. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,9 yükseldi.

Tahıl Fiyat Endeksi, nisana göre yüzde 2,6 artarken, geçen yılın aynı döneminin yaklaşık yüzde 5 üzerinde seyretti.

Küresel bazda yükselen yakıt ve gübre maliyetleri ile olumsuz hava koşulları bu artışta etkili oldu. Küresel buğday fiyatları aylık yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 7,8 yükseldi.

Mısır fiyatları aylık yüzde 1,9 artarken, pirinç endeksi Asya'daki hava koşulları endişeleri ve ham petrol fiyatlarındaki yükselişle yüzde 2,7 arttı.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,6 gerileyerek 2026 yılının ilk aylık düşüşünü kaydetti.

Küresel ithalat talebinin zayıflayacağı beklentisi ve ham petrol piyasasındaki belirsizlikler nedeniyle palm yağı fiyatları gerilerken, soya yağı, kanola ve ayçiçeği yağı fiyatlarında arz durumuna bağlı değişkenlikler görüldü.

Şeker Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 7,5 yükseliş kaydetti. Brezilya'da şeker kamışı üretiminin daha büyük bir kısmının etanol üretimine yönlendirileceği beklentisi ve El Nino hava olayının Hindistan ile Tayland'daki üretime yönelik oluşturduğu riskler fiyatları yukarı çekti.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, uluslararası tereyağı fiyatlarındaki gerilemenin öncülüğünde bir önceki aya göre yüzde 0,5 düştü. Peynir fiyatları genel olarak sabit kalırken, yağsız süt tozu fiyatlarında artış görüldü.

Çin ve ABD'den gelen güçlü ithalat talebinin etkisiyle büyükbaş hayvan eti fiyatları yükselirken, Avrupa Birliği'ndeki bol arz ve zayıf talep nedeniyle domuz eti fiyatları geriledi. FAO Et Fiyat Endeksi, yüzde 0,1 ile sınırlı artış kaydetti.

FAO Piyasalar ve Ticaret Birimi Direktörü Boubaker Ben-Belhassen, küresel gıda emtia piyasalarının genel olarak dirençli kalmasına rağmen, yükselen tahıl fiyatlarının hava koşullarına bağlı risklere, enerji ve girdi piyasalarındaki aksamalara karşı kırılganlığı artırdığını ifade etti. Ben-Belhassen, Hürmüz Boğazı dahil olmak üzere önemli ticaret yollarını etkileyen belirsizliklerin gübre kullanımını azaltabileceğini ve gıda fiyatları üzerinde ek baskı oluşturabileceğini belirterek, bu durumun uluslararası koordineli eylem ihtiyacını artırdığını kaydetti.

Tahıl üretiminde aşağı yönlü revizyon

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı.

Buna göre, küresel tahıl üretiminin 2026/2027 sezonunda, buğday hasadındaki düşüşün etkisiyle yıllık bazda yüzde 2 azalarak 2 milyar 982 milyon tona gerilemesi bekleniyor.

Küresel tahıl kullanımının 2026/2027 döneminde yüzde 0,6 artacağı tahmin edildi.

Dünya tahıl stoklarının pirinç envanterindeki düşüş nedeniyle yüzde 0,3 oranında hafif daralma göstereceği, küresel tahıl stok-kullanım oranının ise yüzde 31,7 ile önceki seviyesine yakın kalacağı öngörüldü.

Kaynak: AA

Gıda Ve Tarım Örgütü, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Gıda Fiyatları Mayıs'ta Düştü - Son Dakika

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