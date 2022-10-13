Küresel petrol arzı eylülde arttı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin eylülde bir önceki aya göre günlük 300 bin varil artarak 101 milyon 230 bin varile ulaştığını bildirdi.

IEA'nın eylül ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"na göre, OPEC'in ham petrol üretimi eylülde bir önceki aya göre günlük 120 bin varil artarak 29 milyon 890 bin varile yükseldi.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 380 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 35 milyon 270 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre yaklaşık günlük 170 bin varil artarak 65 milyon 960 bin varil oldu.

Buna göre, küresel petrol üretimi eylülde günlük 300 bin varil artarak 101 milyon 230 bin varile ulaştı.

Öte yandan, rapora göre, küresel petrol arzındaki büyümenin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 2 milyon varillik üretim kesintisi kararıyla belirgin bir şekilde yavaşlaması bekleniyor.

Küresel petrol talebi

IEA, ekonomiye ilişkin endişeler ve artan fiyatların talepteki büyümeyi yavaşlattığına işaret ederek, küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 1 milyon 900 bin varil artarak yaklaşık 99 milyon 600 bin varile ulaşması bekleniyor.

Gelecek yıl ise talebin 1 milyon 700 bin varil daha artarak yaklaşık 101 milyon 300 bin varile ulaşacağı öngörülüyor.