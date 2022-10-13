Küresel petrol arzı eylülde arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Küresel petrol arzı eylülde arttı

13.10.2022 11:08
Küresel petrol arzı eylülde arttı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin eylülde bir önceki aya göre günlük 300 bin varil artarak 101 milyon 230 bin varile ulaştığını bildirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin eylülde bir önceki aya göre günlük 300 bin varil artarak 101 milyon 230 bin varile ulaştığını bildirdi.

IEA'nın eylül ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"na göre, OPEC'in ham petrol üretimi eylülde bir önceki aya göre günlük 120 bin varil artarak 29 milyon 890 bin varile yükseldi.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 380 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 35 milyon 270 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre yaklaşık günlük 170 bin varil artarak 65 milyon 960 bin varil oldu.

Buna göre, küresel petrol üretimi eylülde günlük 300 bin varil artarak 101 milyon 230 bin varile ulaştı.

Öte yandan, rapora göre, küresel petrol arzındaki büyümenin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 2 milyon varillik üretim kesintisi kararıyla belirgin bir şekilde yavaşlaması bekleniyor.

Küresel petrol talebi

IEA, ekonomiye ilişkin endişeler ve artan fiyatların talepteki büyümeyi yavaşlattığına işaret ederek, küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 1 milyon 900 bin varil artarak yaklaşık 99 milyon 600 bin varile ulaşması bekleniyor.

Gelecek yıl ise talebin 1 milyon 700 bin varil daha artarak yaklaşık 101 milyon 300 bin varile ulaşacağı öngörülüyor.

YORUMLAR
500
Van haber | KİK, Beyaz Saray'ın 'ilişkiler gözden geçiriliyor' açıklamasına karşı Suudi Arabistan'a destek verdi Van haber | KİK, Beyaz Saray'ın 'ilişkiler gözden geçiriliyor' açıklamasına karşı Suudi Arabistan'a destek verdi ABD, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti ABD, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti Son dakika haber | Suudi Arabistan OPEC+ grubunun petrol üretimini düşürme kararıyla ABD'yi neden karşısına aldı? Son dakika haber | Suudi Arabistan OPEC+ grubunun petrol üretimini düşürme kararıyla ABD'yi neden karşısına aldı?
Kaynak: AA

Hamster Coin, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel petrol arzı eylülde arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
15:19 Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım...
15:14 Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 16:57:23. #1.11#
SON DAKİKA: Küresel petrol arzı eylülde arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement