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Küresel piyasalar Noel tatili öncesinde pozitif seyretti - Son Dakika

Küresel piyasalar Noel tatili öncesinde pozitif seyretti

24.12.2021 08:55
Küresel piyasalar Noel tatili öncesinde pozitif seyretti

Küresel piyasalarda bugün ABD ve birçok batı ülkesinde başlayacak Noel tatili öncesinde dün pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde ekonomi yönetiminin açıklamaları ve kur gelişmeleri gündemin odağındaki yerini koruyor.

Küresel piyasalarda bugün ABD ve birçok batı ülkesinde başlayacak Noel tatili öncesinde dün pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde ekonomi yönetiminin açıklamaları ve kur gelişmeleri gündemin odağındaki yerini koruyor.

Bugün ABD'de ve Avrupa'nın birçok ülkesinde borsalar, Noel tatili dolayısıyla işleme kapalı olacak. Açık olan sınırlı sayıdaki borsada ise veri gündeminin de zayıf olması ile düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenmesi, iç dinamiklerin öne çıkması bekleniyor.

Noel tatili öncesinde pay piyasaları fiyatlamalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler takip edilirken, İngiltere'de yapılan bir araştırmada Omicron varyantıyla enfekte kişilerin hastanede tedavi görme risklerinin diğer varyantlara oranla yüzde 50-70 daha az olduğu belirlendi. Öte yandan dün ilaç şirketi AstraZeneca, Omicron varyantına karşı aşı üretmek için Oxford Üniversitesi'yle çalıştığını açıkladı.

Her ne kadar dünya çapında vaka sayılarında hızlanma gözlense de Omicron varyantının korkulduğu kadar ağır etkilerinin olmayabileceğine dair beklentiler pay piyasalarını destekledi.

Makroekonomik veri tarafında da dün ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 205 bin kişi ile beklentiler dahilinde gerçekleşti. Ülkede, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları kasımda yıllık bazda yüzde 5,7 ile Temmuz 1982'den bu yana en yüksek artışı kaydederken, aralık ayına ilişkin Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi 70,4'ten 70,6'ya revize edildi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,55, S&P 500 endeksi yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 değer kazandı. Dolar endeksi dün düşüşünü 3'üncü güne taşıyarak 96 sınırına kadar geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 1,45 seviyelerinden yükselişe geçerek yüzde 1,50'yi test etti.

Avrupa tarafında, hafta başında Rusya'dan azalan gaz arzı ve soğuk havaların etkisiyle artan tüketim nedeniyle megavatsaat başına 180 avronun üzerine çıkan vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı, dün 136 avroya kadar geriledi. Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin Avrupa'ya sağladığı LNG miktarını artırması etkili olurken, gelecek günlerde 20'ye yakın LNG tankerinin daha Avrupa limanlarına gireceği bildirildi.

Bu gelişmelerin yanı sıra yatırımcıların Omicron varyantına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ile Noel tatili öncesi Avrupa pay piyasalarında da alış ağırlıklı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,04 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 yükseldi. Avro/dolar paritesi dün 1,1290'a kadar gerilemesine karşın günü 1,1330 seviyelerinden tamamladı.

Asya'da da bugün birçok ülke borsasında işlemler yarım gün gerçekleştirilirken, güne pozitif başlayan endekslerin kapanışa yakın negatife döndüğü gözlendi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düşüşle, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 artışla seyrediyor.

Yurt içinde, dün oynaklığın yüksek seyrettiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 artışla 1.805,30 puandan tamamladı. Dolar/TL ise pazartesi günkü zirvesinden başlayan aşağı yönlü seyrine devam ederek dün 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Böylece zirve seviyesinden düşüşü yüzde 44'ü aşan dolar/TL, dün günü de önceki kapanışa göre yüzde 6,7 azalışla 11,3870'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 11,70 seviyelerinde işlem görüyor.

Bu arada dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalındı.

Dün akşam NTV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli ile yaza kalmadan çok hızlı bir değişimin görüleceğini, her şeyin olumluya döndüğünü söyledi. Nebati, "Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı açan, dövizden Türk lirasına hesabını döndüren kaç mudi oldu?" sorusunu ise "Bu sabah 10 milyar liraydı. Öğleden sonra katlanarak gidiyor, veriler gecikmeli geliyor." şeklinde yanıtladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle Noel tatili öncesi risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, yurt içinde ise yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengeye oturması sürecinde oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Bugün birçok ülkede başlayan Noel tatili dolayısıyla açık olan pay piyasalarında, düşük işlem hacimli dalgalı bir seyrin öne çıkmasının beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.890 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Noel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar Noel tatili öncesinde pozitif seyretti - Son Dakika Ekonomi


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