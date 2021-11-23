Küresel tüketici elektroniği şirketine iki ödül birden

Yenilikçi teknolojilerini Türk kullanıcılarıyla da buluşturan küresel tüketici elektroniği şirketi TCL, her yıl Consumer Technology Association (CTA) tarafından düzenlenen ve yılın en iyi ürünlerini ödüllendiren prestijli CES 2022 İnovasyon Ödülleri'nde iki önemli ödüle layık görüldü.

TCL'nin 8K OD Zero Mini LED TV'si X9 (X925 PRO) "Yüksek Performanslı Ses ve Görüntü", yenilikçi robot süpürge modeli Sweeva 6500 ise "Ev Aletleri" kategorisinde "En İyi İnovasyon" ödüllerinin sahibi oldu.

"İNOVASYONDA SINIRLARIN ÖTESİNE GEÇME GAYRETİMİZİN BİR GÖSTERGESİ"

TCL Electronics CEO'su Shaoyong Zhang, "İki ürünümüz ile CES 2022 İnovasyon Ödülleri'nde ödül kazandığımız için son derece gururluyuz. Bu ödülleri bize layık gördüğü için de Tüketici Teknolojileri Derneği'ne (CTA) müteşekkiriz. Elde ettiğimiz başarı, inovasyonda sınırların ötesine geçme ve büyüklüğe ilham verme konusundaki gayretlerimizin bir kanıtıdır. TCL olarak her zaman için hedefimiz, en yeni ve en iyi teknolojileri tüketiciyle ilk buluşturan ilk marka olmak. Önümüzdeki ocak ayında CES 2022'de sektörle buluşmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Ödüllü Sweeva 6.500 robot süpürgenin, çok yakında Bilkom güvencesi ile Türkiye'de satışa sunulacağı bildirildi.