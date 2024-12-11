Kuru Kayısı İhracatında 370 Milyon Dolar Gelir - Son Dakika
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Ekonomi

Kuru Kayısı İhracatında 370 Milyon Dolar Gelir

Malatya'da 11 ayda 68 bin ton kuru kayısı ihraç edilerek 370 milyon dolar gelir elde edildi.

11.12.2024 23:18
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Kuru kayısıda 11 ayda 370 milyon dolar gelir elde edildi

MALATYA - Malatya'da 11 ayda 68 bin tonun üzerinde kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek 370 milyon dolar gelir elde edildi.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşılayan Malatya'da 11 ayda 68 bin tonun üzerinde kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek 370 milyon dolar gelir elde edildi. Malatya'da, depremin ortaya çıkardıkları tüm olumsuzluklara rağmen kuru kayısıda 2024 yılı sonu itibariyle 400 milyon doların üzerinde bir ihracata ulaşacaklarını ifade eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Kuru kayısıdaki ihracatımız son hızı ile devam ediyor. Geride bıraktığımız Kasım ayında 8 bin 195 ton kuru kayısı ihracattı gerçekleştirerek 40 milyon doların üzerinde gelir elde etmiş olduk. "dedi

11 ayda 68 bin tonun üzerinde kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek 370 milyon dolar gelir elde edildiğini kaydeden Başkan Özcan, yıl sonunda beklenen ihraç rakamlarına ulaşılmasıyla birlikte 400 milyon dolar bir gelirle sezonu tamamlamış olacaklarını söyledi.

Özcan, deprem, bölgesel ve küresel bir takım olumsuzluklara rağmen ihracatta 750 milyon dolar gelir hedefine ulaşmak için ise yoğun bir şekilde çalışmalara devam edildiğini kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuru Kayısı İhracatında 370 Milyon Dolar Gelir - Son Dakika

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