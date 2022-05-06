Kuru kayısı ihracatında 9 ayda 320 milyon 459 bin dolar gelir elde edildi - Son Dakika
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Kuru kayısı ihracatında 9 ayda 320 milyon 459 bin dolar gelir elde edildi

06.05.2022 16:31
Kuru kayısı ihracatında 9 ayda 320 milyon 459 bin dolar gelir elde edildi

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen kuru kayısı ihracatının devam ettiğini ve ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu söyledi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen kuru kayısı ihracatının devam ettiğini ve ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu söyledi.

Malatya Ticaret Borsası binasında açıklamalarda bulunan Borsa Başkanı Ramazan Özcan, Nisan ayı kuru kayısı ihracatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl Nisan ayında 6 bin 293 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 32 milyon 535 bin dolar gelir elde edildiğini belirten Başkan Özcan, "2022 yılının Nisan ayında 6 bin 293 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bu yapmış olduğumuz ihracat karşılığında da 32 milyon 535 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar ve özellikle savaş gerginliğine rağmen kuru kayısıda ihracatımız devam ediyor. Elde etmiş olduğumuz rakamlar çok sevindirici. Mayıs ayında da hem ihracat miktarlarını koruyup hem de gelirleri arttırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Özcan, Ağustos ayı itibariyle 9 aylık süre içerisinde 71 bin 146 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 320 milyon 459 bin dolar gelir elde ettiklerini ve belirledikleri hedefe emin adımla ilerlediklerini ifade etti. Özcan, "1 Ağustos 2021 yılı bizim sezon diye adlandırdığımız 9 aylık süreyi de geride bıraktık. Bu 9 aylık süre içerisinde bir hedef koymuştuk. 100 bin ton ihracat 500 milyon dolar gelir hedefiyle ilgili de geldiğimiz nokta 9 aylık süre içerisinde 71 bin 146 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bunun karşılığında da 320 milyon 459 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Miktar karşılığında elde etmiş olduğumuz geliri karşılaştırdığımız zaman da 3 aylık bir süremiz var. Bu 3 aylık süre içerisinde de 500 milyon dolar hedefinin yakalayabilmek için de yoğun bir şekilde mücadele edeceğiz. Rutin ihracatımızı sekteye uğramadan devam ederse belirlenmiş hedefe doğru yavaş yavaş emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kuru kayısı ihracatında 9 ayda 320 milyon 459 bin dolar gelir elde edildi
Kuru kayısı ihracatında 9 ayda 320 milyon 459 bin dolar gelir elde edildi
Kuru kayısı ihracatında 9 ayda 320 milyon 459 bin dolar gelir elde edildi
Kuru kayısı ihracatında 9 ayda 320 milyon 459 bin dolar gelir elde edildi
Kuru kayısı ihracatında 9 ayda 320 milyon 459 bin dolar gelir elde edildi

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Malatya'dan nisanda 32,5 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı Malatya'dan nisanda 32,5 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı Malatya'dan ilk 4 ayda 149,5 milyon dolarlık ihracat Malatya'dan ilk 4 ayda 149,5 milyon dolarlık ihracat

Malatya Ticaret Borsası, Ramazan Özcan, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuru kayısı ihracatında 9 ayda 320 milyon 459 bin dolar gelir elde edildi - Son Dakika


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