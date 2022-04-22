Kuru meyve ihracatında "liderliği" kayısı aldı - Son Dakika
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Kuru meyve ihracatında "liderliği" kayısı aldı

22.04.2022 12:03
Kuru meyve ihracatında "liderliği" kayısı aldı

Türkiye'nin ihraç ettiği geleneksel tarım ürünlerinden kuru kayısı, kuru meyve ihracatında geçen sezona oranla yüzde 33 artış sağladı.

Türkiye'nin ihraç ettiği geleneksel tarım ürünlerinden kuru kayısı, kuru meyve ihracatında geçen sezona oranla yüzde 33 artış sağladı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin kuru kayısıda dış satımı, 2021-22 sezonunun başladığı 1 Ağustos 2021'den bu yana bir önceki sezona kıyasla yüzde 33 artarak 229 milyon dolardan 306 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yıllardır kuru meyve ihracatında lider olan kuru üzümdeki ihracat ise bir önceki sezona göre yüzde 2,6 artarak 283 milyon dolardan 290 milyon dolara çıktı.

Kuru kayısıda en fazla ihracat 45,1 milyon dolarla ABD'ye yapıldı. Bu ülkeyi 28,1 milyon dolarla Fransa ve 25 milyon dolarla Almanya izledi. Kuru kayısı yakaladığı yüzde 33'lük artışla Türkiye'nin kuru meyve ihracatında kuru üzümün önüne geçerek liderliği aldı.

"Kayısıda talep söz konusu"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, AA muhabirine, kuru meyve ihracatında çekirdeksiz kuru üzümün liderliğine alıştıklarını ancak bu sezon kayısının "kuru meyvenin ağabeyi olarak" gördükleri üzümün baskınlığını kırdığını söyledi.

Kuru kayısı ihracatında ciddi bir talep olduğunu dile getiren Celep, "Bu yıl özellikle kayısı ayağında ciddi bir talep söz konusu oldu. Biz bu talebin sürdürülebilir olmasını arzu ediyoruz. Çünkü ürünün bilinirliği sürdürülebilirliği getiriyor. Bu bir kriter. Bu kriterin altını, fiyat, kalite, ülke imajı, servis, güvenilirlikle ve insan sağlığına uygun oluşuyla destekleyebiliyoruz." dedi.

Kayısı ihracatındaki yüzde 33'lük artışta, yurt dışında çoğalan talebin yanı sıra fiyatların da etkili olduğunu belirten Celep, kayısı ihracatında kilogram başına oluşan fiyatın 4,5 dolara kadar yükseldiğini kaydetti.

Kuru üzümde ihracatın arzu ettikleri gibi olmaması nedeniyle kayısının kuru meyve ihracatında öne geçtiğini aktaran Celep, "Bana göre bu üzümün başarısızlığı, kayısının da başarısı değil. Erik fiyatları 7-8 dolarlarda. Bizim 306 milyon dolarlık kayısı ihracatımızın ortalaması, kilogram başına 5 dolar bile değil. Yani bunu başarı olarak sayamayız. Fiyattaki istikrarsızlığı anlatmak için söylüyorum. Ben istikrarlı olması için fiyatın 'düz gitmesini' öneriyorum tüm ürünler için. Bunu öneriyorum ki son tüketici fiyatı bilmesi lazım." dedi.

Türkiye'nin kuru kayısı ve üzüm ihracatı, son 5 sezonun 1 Ağustos ile 18 Nisan döneminde şöyle oluştu:

Kuru kayısıKuru üzüm

İhracat sezonuMiktar (ton)Değer (dolar)Miktar (ton)Değer (dolar)

2017-201879.534214.543.634191.848301.830.264

2018-201980.981204.971.310185.041365.328.353

2019-202080.402208.778.629174.422361.734.098

2020-202169.485229.535.591146.129283.391.153

2021-202268.419306.209.490161.909290.530.426

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Kaynak: AA

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