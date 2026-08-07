Kurutmalık Domates İhracatı Saruhanlı Ekonomisine Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Kurutmalık Domates İhracatı Saruhanlı Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Kurutmalık Domates İhracatı Saruhanlı Ekonomisine Katkı Sağlıyor
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Saruhanlı'da 15 bin dekar alandan elde edilen 1.500 ton kuru domates, yurt dışına ihraç ediliyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaklaşık 15 bin dekar alanda üretilen domatesin yüzde 10-15'lik bölümü kurutmalık olarak değerlendiriliyor. Sergilerde kurutulan domateslerden elde edilen yaklaşık 1.500 ton kuru domates, büyük ölçüde yurt dışına ihraç edilerek ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Saruhanlı Kaymakamı Fatih Özcan ve Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tunçel, ilçenin önemli tarımsal üretim merkezlerinden olan kurutmalık domates sergilerini ziyaret etti.

Kurutmalık domates sergilerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Özcan, üreticiler ve çalışanlarla sohbet ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Saruhanlı'da yaklaşık 15 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen domatesin yüzde 10-15'lik kısmının kurutmalık olarak değerlendirildiği, bu alanlardan yaklaşık 1.500 ton kuru domates elde edilerek ihraç edildiği belirtildi.

Kurutmalık domateslerin büyük bölümünün yurt dışına gönderildiği ifade edilirken, üretimin ilçe ekonomisi açısından önemli bir tarımsal gelir kaynağı oluşturduğu kaydedildi.

Kaymakam Fatih Özcan ve beraberindeki heyet, kurutmalık domates sergilerindeki incelemelerinin ardından Develi Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Özsavran ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Özcan, mahalle hakkında bilgi aldı ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Özcan, mahallede yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında değerlendirmelerde bulunurken, sorunların çözümü için ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışılacağını belirtti.

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurutmalık Domates İhracatı Saruhanlı Ekonomisine Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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