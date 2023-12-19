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Kuşadası Belediyesi, Bayraklıdede Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi, Bayraklıdede Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından kente 4 buçuk yılda 1 milyon 525 bin metrekare yeni yol kazandırarak rekora imza attı. Şimdi ise Bayraklıdede Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, Bayraklıdede Mahallesi\'nde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor
19.12.2023 - 10:02,  Güncelleme: 10:04
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Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından kente 4 buçuk yılda 1 milyon 525 bin metrekare yeni yol kazandırarak rekora imza atan Kuşadası Belediyesi, farklı noktalarda gerçekleştirdiği üst yapıyı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bayraklıdede Mahallesi'nin yollarını sıcak asfaltla kaplıyor.

Kentin farklı mahallelerinde alt ve üstyapı yenileme çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde yol yapım işlerine devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ege Mahallesi'nden sonra Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan yollar sıcak asfaltla kaplanıyor. Modern ve konforlu yollara sahip bir turizm kenti oluşturmak için çalışan Kuşadası Belediyesi son olarak bölgede bulunan 444'üncü Sokak'ta başlattığı 1840 metrekarelik sıcak asfalt kaplama çalışmasını kısa sürede tamamladı. 446 ve 449'uncu sokakları da sıcak asfaltla kaplamak için zemin düzeltme çalışmalarını sürdüren ekipler, Bayraklıdede Mahallesi'ne toplam 5 bin 500 metrekare daha yeni yol kazandıracak. - AYDIN

Kaynak: İHA
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