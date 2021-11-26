Kuşadası Belediyesi'nden 2 bin 500 aileye yakacak yardımı

Kuşadası Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımında bulunmaya başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta Hacıfeyzullah, İkiçeşmelik ve Davutlar mahallelerinde toplam 40 ton kömürü belirlenen adreslere teslim etti.

Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yakacak yardımında bulunmak için harekete geçti. Bu kapsamda Güvercin Masa'ya yapılan başvurular ve mahalle muhtarlıklarından alınan bilgileri değerlendiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri kömür dağıtılacak vatandaşları belirledi. Kademe Amirliği'nden kamyonlara yüklenen 40 ton kömür Hacıfeyzullah, İkiçeşmelik ve Davutlar mahallelerinde yaşayan kişilerin evlerine ulaştırıldı.

Kuşadası'nda yaşayan her kesimden sorumlu olduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Sosyal belediyecilik anlayışından asla taviz vermeyeceğiz. Yakacak yardımımız belirlediğimiz ailelerimizin evlerine ekiplerimiz tarafından ulaştırılacak. Geçtiğimiz yıl, 1800 aileye 380 ton yakacak yardımında bulunmuştuk. Bu yıl 2 bin 500 aileye toplam 500 ton yakacak ulaştıracağız" dedi. - AYDIN