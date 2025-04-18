Kuşadası'nda Adalı Kart ile İndirim Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kuşadası'nda Adalı Kart ile İndirim Dönemi

Kuşadası\'nda Adalı Kart ile İndirim Dönemi

Kuşadası Belediyesi'nin hayata geçirdiği Adalı Kart, 44 bin 601 kullanıcısıyla esnafı ve vatandaşı mutlu etmeye devam ediyor. Üye işyeri sayısı 70'e ulaşırken, yüzde 20-30 indirim fırsatları ile Kuşadalıların bütçesine katkı sağlıyor.

18.04.2025 11:36  Güncelleme: 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi'nin, vatandaşların çeşitli indirim ve avantajlardan yararlanabilmesi amacıyla yaşama geçirdiği Adalı Kart, kent sakinleri kadar esnafın da yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Kullanıcı sayısı 44 bin 601'e ulaşan Adalı Kart'ın üye işyeri ağı da her geçen gün genişliyor. Adalı Kart, 70'e ulaşan üye işletmede sağladığı yüzde 20 ila 30 arasındaki indirim ile Kuşadalıların bütçesine önemli bir katkı sunarken üye işyerlerine olan talebi de artırıyor.

Başkan Ömer Günel döneminde sosyal belediyecilik alanında geliştirilen projelerle Kuşadalı olmanın ayrıcalıklarını her alanda yaşayan kent sakinlerinin Adalı Kart'a gösterdiği ilgi sürüyor. Kullanıcı ve üye işyeri sayısı her geçen gün artış gösteren 'hemşehri kartı', kent merkezindeki işletmelerin yanı sıra organik yeme-içme mekanları ile ön plana çıkan Yaylaköy ve Kirazlı gibi merkeze uzak mahallelerde faaliyet gösteren esnaf tarafından da ilgiyle karşılanıyor.

15 ayı geride bırakan Adalı Kart, bu süre zarfında ulaştığı 44 bin 601 aktif kullanıcısına daha fazla indirim ve avantaj sağlamak için üye işyeri sayısını da gün geçtikçe artırıyor. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Arya Tesisleri'nde yüzde 30, Halk Ada Market mağazasında ise yüzde 20 oranında indirim sağlayan Adalı Kart'ın üye işyeri sayısı, Kirazlı Bahçe Kahvaltı Evi ile Belen Çoban Sofrası'nın da sisteme üye olması ile 70'e ulaştı. Yüksek turizm sezonunun başlaması ve kentte faaliyet gösteren tüm işletmelerin kapısını açması ile birlikte üye iş yeri sayısı daha da artması beklenen Adalı Kart, kullanıcılarına en az yüzde 20 indirim olanağı sağlarken üye esnafın satışlarında da önemli bir artışa neden oluyor.

Adalı Kart'ın üye işyeri sistemine dahil olarak Kuşadası'nda ikamet eden konuklarına yüzde 20 indirim sağlamaya başlayan Kirazlı Bahçe Kahvaltı Evi'nin işletmecisi Meryem Gür ile Belen Köy Sofrası'nın işletmecisi Utku Zan hemşehrilerinin bütçelerine katkı sunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek Adalı Kart uygulamasını yaşama geçiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. - AYDIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Yönetim, Kuşadası, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda Adalı Kart ile İndirim Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım

21:50 Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
09:38 Sırrı Süreyya Önder’den haber var Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:03 Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 22:18:49. #7.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Adalı Kart ile İndirim Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement