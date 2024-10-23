Kuşadası'nda Çocuklara Süt Desteği Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası'nda Çocuklara Süt Desteği Projesi Devam Ediyor

Kuşadası\'nda Çocuklara Süt Desteği Projesi Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi, 2-5 yaş arasındaki çocuklar için başlattığı süt desteği projesi ile hem çocukların kemik gelişimlerine katkı sağlıyor hem de dar gelirli ailelere ekonomik destek sunuyor. 2023 Mart ayında başlayan proje, aylık 1500 çocuğa toplam 8 litre süt dağıtıyor.

23.10.2024 17:14  Güncelleme: 17:16
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Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yaşayan çocukların sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yaşama geçirilen süt desteği projesi sürüyor. 2-5 yaş arası çocuklar için verilen süt desteği, çocukların kemik gelişimleri için gerekli olan kalsiyum ihtiyacını karşılarken dar gelirli ailelerin bütçelerine de önemli bir katkı sunuyor.

Minik hemşehrileri için yaşama geçirdiği beslenme desteği projeleri ile ekonomik krizin etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen Kuşadası Belediyesi tarafından 2023 yılının Mart ayında başlatılan süt desteği projesi 17 ayı geride bıraktı. "Kuşadalı Çocuklar Lıkır Lıkır Süt İçiyor" sloganıyla yürütülen proje kapsamında her çocuk için aylık 8 litre süt desteği sunuluyor. Belirlenen adresleri her ay ziyaret eden Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Süt Kooperatifi'nden 1 litrelik ambalajlar içerisinde temin edilen sağlıklı sütleri imza karşılığında ailelere teslim ediyor. Güvercinmasa'ya yapılan başvurular doğrultusunda her ay ortalama 1500 çocuğa sunulan süt desteği projesi yüzleri güldürmeyi sürdürüyor. Son olarak İkiçeşmelik, Kadınlar Denizi, Davutlar ve Güzelçamlı mahallerinde belirlenen ailelerin kapılarını çalan Kuşadası Belediyesi ekipleri, ay boyunca kentin 23 mahallesinde süt dağıtımını sürdürecek.

Süt desteğinden faydalanmak isteyen aileler, Kuşadası Belediyesi'nin resmi internet sayfasının süt desteği bölümünden ve 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabiliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda Çocuklara Süt Desteği Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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