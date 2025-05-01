Kuşadası Ticaret Odası\'nda Plaket Töreni

Kuşadası Ticaret Odası'nda 10 yıldan fazla görev yapan Meclis Üyelerine plaket verildi. Aynı zamanda özel plaketlerin de takdim edildiği gece, duygusal anlara da sahne oldu.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan yaptığı konuşmada; "Biz kurum olarak ilçemizde en organize ve en güçlü kurumuz. Bu kurumun en önemli parçaları da Meclisi oluşturan sizlersiniz. Bizler öneriyoruz, sizler öneriyorsunuz, yıllardan beri kurumumuz bu şekilde, sizlerle hep beraber yönetiliyor. Uzun yıllardır kurumuza hizmet eden çok eski arkadaşlar var aramızda. Bugün, büyük ailemizin, küçük bir parçası olarak sektörlerin temsilcileri burada. Herkes birbirini çok iyi tanıyan ve uzun yıllardan beri beraber çalıştığımız arkadaşlarımız. Yıllardan beri Ticaret Odası'na hizmet veriyorlar ve bizim bir özelliğimiz var, biz para almıyoruz. Kimse huzur hakkı da almıyor, maaş alan da yok, hepimiz gönüllü hizmet veriyoruz. Niçin veriyoruz, kurumuz için veriyoruz, Kuşadası için veriyoruz. Bu kurum en önemlisi Kuşadası'na hizmet ediyor, Kuşadası'na hizmet etmek hepimizin para kazandığı memlekete en büyük hayırdır. O yüzden, biz de bu gönüllü hizmetten dolayı memnunuz" diyerek, emekleri ve hizmetlerinden dolayı tüm Meclis üyelerine ve katkı veren herkese teşekkür etti.

Daha sonra Kuşadası Ticaret Odası'nda 10 yıl ve üzeri Meclis Üyeliği yapmış olan; Serdar Akdoğan (25 yıl) Namık Kemal Daylan (24 yıl), Mustafa Ulusoy (20 yıl), Murat Boranalp (19 yıl), Erdem Dikkaya (16 yıl), Müslüm Yıldırım (16 yıl), Tolga Erdem (16 yıl), Faik Alp (14 yıl), Vedat Ali Talmaç ( 13 yıl), Suat Özdemir (12 yıl), Seydi Yıkılmaz (11 yıl), Şükrü Çetinkaya (11 yıl) ve Musa Yılmaz'a (16 yıl) plaketleri takdim edildi. Aynı zamanda Kuşadası Ticaret Odası'nın kuruluşunda büyük emekleri geçen ve bugüne kadar katkılarını sürdüren Mali Müşavir Mustafa Oğuzkaan, Kuşadası Ticaret Odası'nın ilk kadın Yönetim Kurulu Üyesi Özen Akten, uzun yıllardır Odanın Hukuk Danışmanlığını yürüten Av.Birgül Öner ve Genç Girişimciler Kurulu üyesi Edip Sayıalioğlu'na da teşekkür edilerek, plaketleri takdim edildi - AYDIN