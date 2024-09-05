Kütahya'da İkinci El Esnafları Öğrencileri Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da İkinci El Esnafları Öğrencileri Bekliyor

Kütahya\'da İkinci El Esnafları Öğrencileri Bekliyor

Kütahya'nın Balıklı Mahallesi'nde ikinci el eşya satan esnaflar, üniversite açılışını ve 50 binden fazla öğrencinin şehre gelmesini bekliyor. İkinci el eşya fiyatlarının 300 ile 1500 lira arasında değiştiğini belirten esnaf, öğrencilerin maddi durumları nedeniyle ev kurma talebinin düşük olduğunu ifade ediyor. Sektörün zor durumda olduğunu vurgulayan esnaf, satışların artmasını umuyor.

05.09.2024 10:08
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50 binden fazla üniversite öğrencisinin bulunduğu Kütahya'da ikinci el ve spot eşya satan esnaflar, öğrencilerin şehre gelmesini beklemeye başladı.

Kütahya'nın Balıklı Mahallesinde ikinci el eşya satan esnaflar, satışların artması için üniversitelerin açılmasını ve öğrencilerin şehre gelmesini bekliyor. İkinci el eşya fiyatlarının 300 ile bin 500 lira arasında olduğunu söyleyen ikinci el esnafı Hasan Hüseyin Kıyak, "Öğrencilerin bu saatten sonra ev kuracağını sanmıyorum. Dayalı döşeli eve aylık 3 bin, 5 bine giriyor, hiç kafası ağrımıyor. Ne elektrik, ne su, ne doğalgaz, internet, hiçbir faturayı üzerine almıyorlar" diye konuştu.

Öğrencileri beklediklerini belirten Kıyak, Burada 5-10 sene önce devamlı satış yapmaktan ayakta duramazdık, ama şu anda bizim sektörümüz bitik durumda" dedi.

İkinci el esnafı Yusuf Altınok ise hazırlıkları tamamladıklarını ve öğrencileri beklediklerini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya'da İkinci El Esnafları Öğrencileri Bekliyor - Son Dakika

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