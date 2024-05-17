Kütahya\'da Kadın İstihdamını Arttırmak İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Ekonomi

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarından WAM Eurasıa Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında "İş Pozitif" çerçevesinde kadın istihdamını arttırmayı ve sektördeki nitelikli kadın istihdamını güçlendirmeyi hedefleyen "Her Meslekte Kadın Eli Projesi" ve "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)" işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol töreni, Çalışma ve İş Kurumu Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Oğuz Düzgün, WAM Eurasıa Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. genel müdürü Müfit Kurbanzade ve Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölge Müdürü Murat Demir'in katılımıyla gerçekleşti. - KÜTAHYA