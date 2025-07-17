Kütahya'da Manda Islahı Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da Manda Islahı Protokolü İmzalandı

Kütahya\'da Manda Islahı Protokolü İmzalandı
17.07.2025 09:28
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Kütahya'da manda suni tohumlama ve ıslah projesi için protokol imzaladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kütahya Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğinin ortaklaşa yürüteceği "Mandalarda Suni Tohumlamanın Yaygınlaştırılması ve Manda Islahı" projesi için protokol imzalandığı bildirildi.

Proje çerçevesinde mandalara yüzde 100 hibeli destek sağlanacak, ayrıca ücretsiz suni tohumlama hizmeti verilecek. Kütahya'da manda ırkının devamlılığı, verim özelliklerinin artırılması ve ıslah çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına suni tohumlamanın büyük önem arz ettiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Proje çerçevesinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden temin edilen manda boğası spermaları saha şartlarında veteriner hekimler tarafından kullanılarak mandalarda suni tohumlamanın yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Projeden 3 bin 794 mandanın bulunduğu 719 işletmemiz faydalanabilecektir. Proje ile ilimizdeki manda türü hayvanların verim özelliklerinin geliştirilmesi ve hayvansal üretimin artırılması öngörülmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Suni tohumlama sonucu doğan malaklar küpelenecek ve MIS'de kayıt altına alınacak"

Suni tohumlama sonucu doğan malakların küpelenerek manda türü hayvanların yaşam ve verim bilgilerinin Ulusal Manda Islah Sisteminde (MIS) kayıt altına alınacağını belirten yetkililer," Suni tohumlamadan doğan malakların daha fazla destek almaları sağlanarak, manda yetiştiriciliğinde suni tohumlama bilincinin oluşturulması hedeflenmektedir. Yetiştiricilerde manda da suni tohumlama yapılabilirliğinin anlaşılması, suni tohumlama sonucu doğan malaklarda kaydedilecek verim artışlarının yetiştirici tarafından görülmesi sağlanarak suni tohumlamaya talebin ve farkındalığın oluşması sağlanacaktır. Süt ve et verimlerindeki artışlar ile de süt ve süt ürünleri ile et üreticilerinin bu alana yatırım yapmaları sağlanacaktır. Proje çerçvesinde manda sürülerinde kaydedilecek verim artışları ile birlikte ülke çapında manda yetiştiriciliğine ilgi ve manda ürünlerinde de verim artışı sağlanacaktır. Suni tohumlama uygulamaları ile kaliteli gene sahip malaklar elde edilecektir" şeklinde açıklamada bulundular.

"Protokol imzalandı"

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kütahya İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği arasında Kütahya'daki mandalarda suni tohumlamanın yaygınlaştırılması ve manda ıslahı projesi için İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş ve Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Girgin tarafından protokol imzalandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da Manda Islahı Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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