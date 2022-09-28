Kütahya Ticaret Borsası - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya Ticaret Borsası

28.09.2022 14:56
Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 6 lira, en yüksek 7,70 liradan satıldı.

Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 6 lira, en yüksek 7,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)
Buğday (kırmızı)6,007,70
Buğday (yemlik)5,206,89
Arpa (yemlik)4,906,00
Et (karkas)110284

YORUMLAR
500
SMYRNA AGORASI'NDA OSMANLI FİNCANLARI BULUNDU SMYRNA AGORASI'NDA OSMANLI FİNCANLARI BULUNDU Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA

Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Lozan mesajı: Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahsızlandırması şart
22:01 Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın talebini duyunca Mansur Yavaş'ı işaret etmişti! Yavaş'tan yanıt geldi
21:01 Kritik toplantı sonrası yayımlanan bildiride Yunanistan'a tepki vardı: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak
21:00 Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe'yi deviren Anadolu Efes'in oldu
20:56 Dominik Cumhuriyeti'ni deviren Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda ikinci galibiyetini aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 23:27:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement