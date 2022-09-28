Kütahya Ticaret Borsası'nda kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 6 lira, en yüksek 7,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
SMYRNA AGORASI'NDA OSMANLI FİNCANLARI BULUNDU Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
|Ürün
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (kırmızı)
|6,00
|7,70
|Buğday (yemlik)
|5,20
|6,89
|Arpa (yemlik)
|4,90
|6,00
|Et (karkas)
|110
|284
Kaynak: AA
Kütahya, Ekonomi, Son Dakika
Son Dakika › Ekonomi › Kütahya Ticaret Borsası - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.