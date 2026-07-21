KUTSO Üye Ziyaretleri ile Sektörleri Değerlendirdi - Son Dakika
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KUTSO Üye Ziyaretleri ile Sektörleri Değerlendirdi

KUTSO Üye Ziyaretleri ile Sektörleri Değerlendirdi
21.07.2026 09:41
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KUTSO, üyeleriyle görüşerek sektörlerin durumu ve beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ile yönetim kurulu üyeleri, üye ziyaretleri kapsamında kentte faaliyet gösteren farklı sektörlerdeki işletmeleri ziyaret ederek sektörlerin mevcut durumu, yaşanan gelişmeler ve üyelerin beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret programına KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tolga Eskioğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Alkış, Melih Aslan ve Semra Tozaraydın da katıldı. Ziyaretlerde işletmelerin faaliyetleri hakkında bilgi alan KUTSO yönetimi, sektörlerde yaşanan güncel gelişmeler, ekonomik görünüm, üretim ve hizmet süreçleri, piyasa şartları, tüketici taleplerindeki değişimler, yatırım planları ile işletmelerin karşılaştıkları sorun ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Üyelerin talep ve beklentileri dinlenirken, KUTSO tarafından yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da bilgi verildi.

KUTSO Yönetim Kurulu, gerçekleştirilen saha ziyaretlerinin sektörlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, üyelerle doğrudan iletişimi güçlendirmek ve çözüm odaklı çalışmalar geliştirmek açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yönetim, üretim yapan ve istihdam sağlayan üyelerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ziyaret programının sonunda KUTSO heyeti, işletme temsilcilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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