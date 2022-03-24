Kuveyt Türk 2022 yılı genel kurul toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kuveyt Türk 2022 yılı genel kurul toplantısını gerçekleştirdi

24.03.2022 12:19
Kuveyt Türk 2022 yılı genel kurul toplantısını gerçekleştirdi

Kuveyt Türk, 2022 yılı genel kurul toplantısını, üst yönetimin ve hissedarların katılımıyla yaptı.

Kuveyt Türk, 2022 yılı genel kurul toplantısını, üst yönetimin ve hissedarların katılımıyla yaptı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı olağan genel kurul toplantısını üst yönetim ve hissedarın katılımıyla gerçekleştiren Kuveyt Türk, hem 2021 yılına dair finansal performans ve ilerlemeleri, hem de finansal tablolara ilişkin en güncel bilgileri hissedarlarıyla paylaştı. Kuveyt Türk, genel kurul toplantısında, kardan ayırdığı 250 milyon TL'yi, hisseleri oranında nakit temettü şeklinde ortaklara dağıtma kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, salgının etkilerinin devam ettiği 2021 yılında, makroekonomik görünüm ve küresel ekonomik aktivenin dalgalı bir görünüm izlediğini kaydetti.

Salgın döneminde dijital dönüşüm çalışmaları doğrultusunda birçok yeniliği hayata geçirdiklerini ifade eden Uyan, "Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere yenilikçi ve teknolojik çözümler sunduk, Türk Hava Yolları ile yaptığımız Miles&Smiles ortaklığı başta olmak üzere önemli iş birlikleri gerçekleştirdik. İlk 10 banka arasında bulunmamızın getirdiği rekabet koşulları çerçevesinde müşteri deneyimi, dijitalleşme ve finansal sağlık olarak üç ana başlık altında şekillendirdiğimiz 2025 yılına yönelik stratejik hedeflerimizde müşterilerimizi tüm faaliyetlerimizin ana odağına aldık. Müşterilerimize kesintisiz, kolay, hızlı ve pürüzsüz bir deneyim ortamı sağlayarak müşteri deneyiminde Türkiye'nin en iyi finans kuruluşlarından biri olmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2025 yılına gelindiğinde en iyi müşteri deneyimini 10 milyon müşteriye sunmayı hedeflediklerini kaydeden Uyan, şöyle devam etti:

"'Mobile first' yaklaşımıyla dijital kanallarımızdaki ürün ve hizmet çeşitliliğimiz ile piyasadaki en iyi finans kuruluşları arasında yer alarak en iyi müşteri deneyimini yaşatmayı hedeflediğimiz 2025 vizyonumuzda, en önemli imkan sağlayıcılarımızdan birisi de sürdürülebilir bankacılık anlayışı olacaktır. Kuveyt Türk olarak her zaman olduğu gibi 2025 rotamızda da çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında önemli inisiyatifler alacağız. 2025 stratejimiz doğrultusunda, 2022 yılında da müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Güçlü sermaye yapımızla ve dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla hissedarlarımızın birikimlerine değer katan adımlar atmayı sürdüreceğiz. Bu zorlu dönemde elde ettiğimiz başarılarda yoğun emeği olan tüm çalışanlarımıza, birlikte hareket ettiğimiz paydaşlarımıza ve desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen değerli hissedarlarımıza çok teşekkür ediyoruz."

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Türk Lirası, Kuveyt Türk, Ufuk Uyan, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk 2022 yılı genel kurul toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika


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