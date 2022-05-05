Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı - Son Dakika

Düğün sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen çiftler, soluğu kuyumcularda alırken, bu senenin gözdesi pırlanta ve mücevherler oldu.

Düğün hazırlığında olan vatandaşların alışveriş tercihlerinde ilk sırada yer alan kuyumcularda hareketlilik başladı. Eskişehir'de de düğün hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, kuyumcuların yolunu tutuyor. Gelin ve damat adayları bilezik ve alyans gibi ürünlerin yanında yükte hafif ama pahada ağır olan pırlantalara ilgi gösterirken, düğüne katılacak misafirler ise gram altına yöneliyor.

Eskişehir'de 22 yıldır dede mesleği olarak kuyumculuk yapan Cemil Yönlüer, Kuyumcular sokakta insan yoğunluğunun fazlalaştığı günlere girildiğini dile getirdi. Düğün sezonunun başlamasının yanında gurbetçilerin de gelmesinin bu durumda etkili olduğunu anlatan Yönlüer, "Düğün mevsimi açılıyor, nisan mayıs ayları bizim için düğünlerin ve nişanların başladığı tarihlerdir. Bu aylarda piyasa hareketleniyor. Bayramında etkisi var, yurt dışından gelenlerin de hareketliliği oluyor. Altın her zaman geçerli bir yatırım aracı, aynı zamanda düğünlerin vazgeçilmezi. O yüzden de hareketlilik oluyor, şu sıkıntılı dönemlerde buna şükür. Geçen sene pandeminin etkisi vardı. Çok az düğün yapıldı, onun sıkıntısı vardı. Geçen sene ertelenen düğünlerin de bu sene yapılacağını düşünürsek, bu sene piyasanın daha hareketli olacağını düşünüyoruz" dedi.

Kuyumculuk piyasasında altının yerinin her zaman farklı olduğunu söyleyen Yönlüer, bu senenin ilgi odağı olan ürünlerden de bahsetti. Düğüne gidecek misafirlerin gram altın üzerinde yoğunlaştığını vurgulayan Yönlüer, evlenecek çiftlerin pırlanta ve mücevherlere ilgi gösterdiğini anlattı. Yönlüer taleplerden bahsederken şu ifadeleri kullandı;

"Altının cazibesi hiçbir zaman bitmiyor. Herkes bütçesine göre bir şeyler almaya çalışıyor. Eskiden düğünlerde küçük altın takılıyordu, şimdi onun yerini gram altınlar aldı. Gram altınlara talep daha fazla ama bu senenin gözdesi pırlanta ve mücevherler. Yeni nesil biraz daha onlara yöneldi. Hırsızlıkların da çoğalmasından ötürü, insanlar pek bilezik gibi ürünler takmayı tercih etmiyor. Onun için küçük, ama değerli ürünlere yöneldi insanlar" - ESKİŞEHİR