Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı

05.05.2022 13:38
Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı

Düğün sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen çiftler, soluğu kuyumcularda alırken, bu senenin gözdesi pırlanta ve mücevherler oldu.

Düğün sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen çiftler, soluğu kuyumcularda alırken, bu senenin gözdesi pırlanta ve mücevherler oldu.

Düğün hazırlığında olan vatandaşların alışveriş tercihlerinde ilk sırada yer alan kuyumcularda hareketlilik başladı. Eskişehir'de de düğün hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, kuyumcuların yolunu tutuyor. Gelin ve damat adayları bilezik ve alyans gibi ürünlerin yanında yükte hafif ama pahada ağır olan pırlantalara ilgi gösterirken, düğüne katılacak misafirler ise gram altına yöneliyor.

Eskişehir'de 22 yıldır dede mesleği olarak kuyumculuk yapan Cemil Yönlüer, Kuyumcular sokakta insan yoğunluğunun fazlalaştığı günlere girildiğini dile getirdi. Düğün sezonunun başlamasının yanında gurbetçilerin de gelmesinin bu durumda etkili olduğunu anlatan Yönlüer, "Düğün mevsimi açılıyor, nisan mayıs ayları bizim için düğünlerin ve nişanların başladığı tarihlerdir. Bu aylarda piyasa hareketleniyor. Bayramında etkisi var, yurt dışından gelenlerin de hareketliliği oluyor. Altın her zaman geçerli bir yatırım aracı, aynı zamanda düğünlerin vazgeçilmezi. O yüzden de hareketlilik oluyor, şu sıkıntılı dönemlerde buna şükür. Geçen sene pandeminin etkisi vardı. Çok az düğün yapıldı, onun sıkıntısı vardı. Geçen sene ertelenen düğünlerin de bu sene yapılacağını düşünürsek, bu sene piyasanın daha hareketli olacağını düşünüyoruz" dedi.

Kuyumculuk piyasasında altının yerinin her zaman farklı olduğunu söyleyen Yönlüer, bu senenin ilgi odağı olan ürünlerden de bahsetti. Düğüne gidecek misafirlerin gram altın üzerinde yoğunlaştığını vurgulayan Yönlüer, evlenecek çiftlerin pırlanta ve mücevherlere ilgi gösterdiğini anlattı. Yönlüer taleplerden bahsederken şu ifadeleri kullandı;

"Altının cazibesi hiçbir zaman bitmiyor. Herkes bütçesine göre bir şeyler almaya çalışıyor. Eskiden düğünlerde küçük altın takılıyordu, şimdi onun yerini gram altınlar aldı. Gram altınlara talep daha fazla ama bu senenin gözdesi pırlanta ve mücevherler. Yeni nesil biraz daha onlara yöneldi. Hırsızlıkların da çoğalmasından ötürü, insanlar pek bilezik gibi ürünler takmayı tercih etmiyor. Onun için küçük, ama değerli ürünlere yöneldi insanlar" - ESKİŞEHİR

Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı
Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı
Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı
Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı
Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı
Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı
Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı
YORUMLAR
500
Fatih'te düğünden sonra bıçaklı kavga, 3 yaralı Fatih'te düğünden sonra bıçaklı kavga, 3 yaralı Düğünde Maganda Kurşunu Müzisyenin Ölümüne Neden Oldu Düğünde Maganda Kurşunu Müzisyenin Ölümüne Neden Oldu

Eskişehir, alışveriş, Altın, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı - Son Dakika


Son Dakika
13:34 Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko Rusya-Ukrayna savaşının beklenenden uzun sürdüğünü açıkladı!
13:25 Düğünde işini yapan zurnacıya maganda kurşunu isabet etti!
13:25 Putin'in aşçısında Batı'ya ağır sözler: Acınası durumdaki nesli tükenmiş sapıklar
13:21 Aşk şarkılarının vazgeçilmez sanatçısı Baha'nın gerçek ismi duyanları şaşırttı!
13:06 MHP'li Yalçın'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na "havlama" iması: Yetiştiği kapıya ürür!
11:03 Süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'ne isyan etti: Her gün litre başı 2 lira zarar ediyoruz
12:40 Ali Babacan'dan enflasyon yorumu: Yıkım yaşıyoruz, TÜİK'in yüzde 70'lik enflasyon oranı bunun ispatı
12:39 Yoksullar enflasyonu daha ağır yaşıyor: Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 131,6, zenginin yüzde 65,5
12:38 Ablasını ''kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' diye vahşice öldüren sanıktan savunma: Bıçakla düştü, boynu kesildi!
12:17 Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı öldüren Asala militanı Sasunyan, Erivan'da gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 13:45:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement