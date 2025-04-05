Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu

Geniş Video İzle

Kuyumcular, yatırım aracı olarak altın alacak vatandaşları sahtecilik konusunda uyardı. Sahte altının nasıl anlaşılacağına dair ip ucu veren kuyumcular, vatandaşlara güvenli alışveriş için kuyumcudan altın almalarını önerdi.

05.04.2025 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elden ele dolaşan altınların alınmamasını öneren kuyumcular, özellikle gram, çeyrek, yarım ve tam altın alırken, altından çıkan tiz sesin önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin altın işlemeciliğinde önemli bir yere sahip Kahramanmaraş'ta kuyumcular, güvenli yatırım limanı olan ve rekor üstüne rekor kıran değerli madene karşı vatandaşları uyardı. Değeri her geçen gün artan, rekor üstüne rekor kıran ve yatırımcı vatandaşların güvenli limanı olan altında sahtecilik olayları da dikkat çekmeye başladı. Sahte veya başka maddelerle karıştırılarak değeri düşük üretim yapılarak el altından ucuza piyasaya sürülmeye çalışılan altınlarla ilgili kuyumcular vatandaşları uyardı. Kuyumcular, özellikle gram, çeyrek, yarım ve tam altın alırken, altından çıkan tiz sesin önemli olduğunu vurgulayarak dikkat edilmesini istedi.

"ALTINLARIN KUYUMCULARDAN ALINMASI LAZIM"

Elden ele dolaşan altınlardan uzak durulması gerektiğine değinen kuyumculardan Yaşar Korkut, "Kuyumcudan alırlarsa sahte altın diye bir şey olmaz. Elden ele dolaşan altınlardan almayacaklar, piyasada alınan altınların hepsinin kuyumcudan alınması lazım. Altın her geçen gün yükseliyor ama yükselmesinin sebepleri de ortada zaten. Yıl sonuna kadar 4 bin, 4 bin 500'e kadar bir beklenti var ama tam olarak ne olur onu şuanda kimse bilemez" dedi.

Vatandaşların yatırım yapmaları için tavsiyelerde bulunan kuyumculardan Salim Karcı ise, "Yatırım için bilezik, Cumhuriyet altını alabilirler. Vatandaşların yatırıma yönelmeleri lazım. Yükselişin biraz daha devam edeceğini bekliyoruz. Kısa da az biraz düşebilir ama tekrardan yükseliş devam edecek" diye konuştu.

Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu
BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Alışveriş, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı
Mezarlıkta Bahçeli önlemi Partililer etten duvar ördü Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü
Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti
İşte Bahçeli’nin Türkeş’in mezarı başındaki en net görüntüsü İşte Bahçeli'nin Türkeş'in mezarı başındaki en net görüntüsü
Manchester City’de bir devir sona eriyor Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu Manchester City'de bir devir sona eriyor! Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu
Kiralık evler için son günler Yapmayana ceza var Kiralık evler için son günler! Yapmayana ceza var
Piyasa dizisi reytinglere yenik düştü Başrol oyuncusu sebebini açıkladı Piyasa dizisi reytinglere yenik düştü! Başrol oyuncusu sebebini açıkladı
Tavuk dönerden zehirlenenler hastanedeki tabloyu anlattı: Çocuklar kıvranıyordu Tavuk dönerden zehirlenenler hastanedeki tabloyu anlattı: Çocuklar kıvranıyordu
Bayram dönüşü feci kaza Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
Tarihi çöküş durdurulamıyor Trilyon dolarlar eridi Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi

10:35 Bayram dönüşü feci kaza Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
08:43 Tarihi çöküş durdurulamıyor Trilyon dolarlar eridi Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi
08:39 Bir ilçe alarmda Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi
02:16 Ankara’da sağanak nedeniyle evleri su bastı Ankara'da sağanak nedeniyle evleri su bastı
14:46 Kızgın inek, çiftlik çalışanını hastanelik etti Kızgın inek, çiftlik çalışanını hastanelik etti
14:41 Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi
14:41 Tavuk dönerden zehirlenenler hastanedeki tabloyu anlattı: Çocuklar kıvranıyordu Tavuk dönerden zehirlenenler hastanedeki tabloyu anlattı: Çocuklar kıvranıyordu
14:40 Piyasa dizisi reytinglere yenik düştü Başrol oyuncusu sebebini açıkladı Piyasa dizisi reytinglere yenik düştü! Başrol oyuncusu sebebini açıkladı
14:25 Kiralık evler için son günler Yapmayana ceza var Kiralık evler için son günler! Yapmayana ceza var
14:21 Manchester City’de bir devir sona eriyor Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu Manchester City'de bir devir sona eriyor! Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu
14:12 İşte Bahçeli’nin Türkeş’in mezarı başındaki en net görüntüsü İşte Bahçeli'nin Türkeş'in mezarı başındaki en net görüntüsü
14:11 Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti
14:08 Mezarlıkta Bahçeli önlemi Partililer etten duvar ördü Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü
14:05 Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 11:33:02. #7.13#
SON DAKİKA: Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement