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İngiltere Kuzey Denizi'nde 24 yeni petrol ve gaz lisansı verdi - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere Kuzey Denizi'nde 24 yeni petrol ve gaz lisansı verdi

İngiltere Kuzey Denizi\'nde 24 yeni petrol ve gaz lisansı verdi

İngiltere petrol ve gaz düzenleyici kurumu NSTA, Kuzey Denizi'nde 24 yeni petrol ve doğal gaz lisansı verildiğini duyurdu. Shell, Equinor, bp, Total ve NEO dahil olmak üzere 17 farklı şirkete lisanslar verildi. NSTA'nın 33'üncü petrol ve gaz lisanslama turunun ikinci ayağını oluşturan bu lisanslarla birlikte toplamda 51 lisans sağlanmış oldu. NSTA, gelecek aylarda daha fazla lisans verileceğini açıkladı.

31.01.2024 19:25  Güncelleme: 19:25
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İngiltere petrol ve gaz düzenleyici kurumu Kuzey Deniz Dönüşüm Otoritesi (NSTA), Kuzey Denizi'nde 24 yeni petrol ve doğal gaz lisansı verildiğini duyurdu.

NSTA'dan yapılan açıklamaya göre, Shell, Equinor, bp, Total ve NEO dahil olmak üzere 17 farklı şirkete 24 yeni petrol ve gaz lisansı verildi.

Söz konusu lisanslar NSTA'nın 33'üncü petrol ve gaz lisanslama turunun ikinci ayağını oluştururken, 33'üncü tur kapsamında şu ana kadar 51 lisans sağlanmış oldu.

NSTA, gelecek aylarda daha fazla lisans verileceğini de açıkladı.

NSTA, 7 Ekim 2022'de 33'üncü petrol ve gaz lisanslama turu kapsamında 931 blok için petrol ve gaz başvurularını açmıştı. Kurum, bu lisanslar için 76 farklı şirketten 115 başvuru almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İngiltere Kuzey Denizi'nde 24 yeni petrol ve gaz lisansı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Kuzey Denizi'nde 24 yeni petrol ve gaz lisansı verdi - Son Dakika
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